Явка на выборах губернатора Курской области приблизилась к 47 процентам
© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанкЖенщина принимает участие в досрочном голосовании на выборах губернатора Курской области в Курске Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области
КУРСК, 14 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 12.00 воскресенья составила 46,85%, сообщил региональный избирком.
"По итогам голосования на досрочных выборах губернатора Курской области на 12.00 мск 14 сентября, проголосовали 405 499 избирателей, что составляет 46,85% от общей численности избирателей региона", - говорится в Telegram-канале избиркома региона.
Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование проходит с 12 по 14 сентября. Всего в регионе открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека.
На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".