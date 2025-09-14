В Дохийской декларации обвинили Израиль в подрыве мирных отношений
Дохийская декларация: действия Израиля подрывают шансы на мир в регионе
Доха, Катар
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
ДОХА, 14 сен - РИА Новости. Действия Израиля против Катара и палестинцев делают призрачными шансы на мирное сосуществование Израиля со странами региона и ставят под угрозу все нынешние и будущие договоренности о нормализации отношений, говорится в полученном РИА Новости тексте проекта декларации по итогам арабо-исламского саммита в Катаре.
В субботу министры иностранных дел арабских и исламских государств подготовили проект Дохийской декларации, который будет представлен на одобрение лидеров этих стран в понедельник.
"Жестокая агрессия Израиля против братского государства Катар и продолжение агрессивных действий Израиля против палестинцев, включая преступления геноцида, этнические чистки, голод, блокаду, экспансионистскую поселенческую и политическую деятельность, подрывают шансы на достижение мира и мирного сосуществования в регионе и ставят под угрозу все, что было достигнуто в деле нормализации отношений с Израилем, включая существующие и будущие соглашения", - отмечается в проекте документа.
В 2020 году ряд арабских стран, включая соседей Катара по региону - Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, в рамках инициированных США Авраамовых соглашений заключили с Израилем соглашения о его признании и нормализации с ним отношений. Перед началом войны в палестинском секторе Газа в октябре 2023 года шла речь о присоединении к этим соглашениям и Саудовской Аравии.