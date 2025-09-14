https://ria.ru/20250914/izrail-2041919046.html

Лидеры ЛАГ призвали не допускать новых ударов Израиля по Катару

2025-09-14T22:30:00+03:00

в мире

израиль

катар

удар израиля по делегации хамас в дохе

ДОХА, 14 сен - РИА Новости. Лидеры Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств считают недопустимыми угрозы Израиля нанести новые удары по Катару и другим государствам региона, призывают не допускать их повторения, говорится в проекте итоговой декларации саммита в Дохе, текст которой есть в распоряжении РИА Новости. "Категорически отвергаем неоднократные угрозы Израиля вновь напасть на Катар или другие арабские и исламские государства. Считаем это провокацией и опасной эскалацией… Призываем международное сообщество осудить эти угрозы в самой категоричной форме и принять сдерживающие меры, чтобы не допустить подобного", - говорится в документе.

израиль

катар

2025

в мире, израиль, катар, удар израиля по делегации хамас в дохе