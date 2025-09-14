Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЛАГ призвали не допускать новых ударов Израиля по Катару - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/izrail-2041919046.html
Лидеры ЛАГ призвали не допускать новых ударов Израиля по Катару
Лидеры ЛАГ призвали не допускать новых ударов Израиля по Катару - РИА Новости, 14.09.2025
Лидеры ЛАГ призвали не допускать новых ударов Израиля по Катару
Лидеры Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств считают недопустимыми угрозы Израиля нанести новые удары по Катару и другим государствам РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T22:30:00+03:00
2025-09-14T22:30:00+03:00
в мире
израиль
катар
удар израиля по делегации хамас в дохе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973188895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4acc7d1f4754eed0c2562d297e3059d2.jpg
ДОХА, 14 сен - РИА Новости. Лидеры Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств считают недопустимыми угрозы Израиля нанести новые удары по Катару и другим государствам региона, призывают не допускать их повторения, говорится в проекте итоговой декларации саммита в Дохе, текст которой есть в распоряжении РИА Новости. "Категорически отвергаем неоднократные угрозы Израиля вновь напасть на Катар или другие арабские и исламские государства. Считаем это провокацией и опасной эскалацией… Призываем международное сообщество осудить эти угрозы в самой категоричной форме и принять сдерживающие меры, чтобы не допустить подобного", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250914/izrail-2041915109.html
израиль
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973188895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8073e8009dbccb4f9e447f7926f3f12c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Катар, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
Лидеры ЛАГ призвали не допускать новых ударов Израиля по Катару

На саммите в Дохе отвергли угрозы Израиля нанести новые удары по Катару

© AP Photo / Kamran JebreiliДоха, Катар
Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
Доха, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 14 сен - РИА Новости. Лидеры Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств считают недопустимыми угрозы Израиля нанести новые удары по Катару и другим государствам региона, призывают не допускать их повторения, говорится в проекте итоговой декларации саммита в Дохе, текст которой есть в распоряжении РИА Новости.
"Категорически отвергаем неоднократные угрозы Израиля вновь напасть на Катар или другие арабские и исламские государства. Считаем это провокацией и опасной эскалацией… Призываем международное сообщество осудить эти угрозы в самой категоричной форме и принять сдерживающие меры, чтобы не допустить подобного", - говорится в документе.
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Армия Израиля завершила подготовку к наземной операции в Газе, сообщил Kan
Вчера, 21:56
 
В миреИзраильКатарУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала