В проекте Дохийской декларации осудили удары Израиля по Газе
В проекте Дохийской декларации осудили удары Израиля по Газе - РИА Новости, 14.09.2025
В проекте Дохийской декларации осудили удары Израиля по Газе
Удары Израиля по Катару, нанесенные во вторник, подрывают посреднические усилия по прекращению огня в секторе Газа, говорится в полученном РИА Новости проекте...
2025-09-14T22:09:00+03:00
2025-09-14T22:09:00+03:00
2025-09-14T22:10:00+03:00
ДОХА, 14 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Катару, нанесенные во вторник, подрывают посреднические усилия по прекращению огня в секторе Газа, говорится в полученном РИА Новости проекте декларации саммита арабских и исламских стран в катарской столице Дохе. "Подобная агрессия против нейтрального для посредничества места не только нарушает суверенитет Катара, но также подрывает международный процесс посредничества и миротворчества", - сообщается в проекте декларации, который предстоит одобрить главам этих стран на саммите в Дохе в понедельник в ответ на атаку Израиля.
В проекте Дохийской декларации осудили удары Израиля по Газе
