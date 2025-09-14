https://ria.ru/20250914/izrail-2041916613.html

В проекте Дохийской декларации осудили удары Израиля по Газе

В проекте Дохийской декларации осудили удары Израиля по Газе - РИА Новости, 14.09.2025

В проекте Дохийской декларации осудили удары Израиля по Газе

Удары Израиля по Катару, нанесенные во вторник, подрывают посреднические усилия по прекращению огня в секторе Газа, говорится в полученном РИА Новости проекте... РИА Новости, 14.09.2025

ДОХА, 14 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Катару, нанесенные во вторник, подрывают посреднические усилия по прекращению огня в секторе Газа, говорится в полученном РИА Новости проекте декларации саммита арабских и исламских стран в катарской столице Дохе. "Подобная агрессия против нейтрального для посредничества места не только нарушает суверенитет Катара, но также подрывает международный процесс посредничества и миротворчества", - сообщается в проекте декларации, который предстоит одобрить главам этих стран на саммите в Дохе в понедельник в ответ на атаку Израиля.

