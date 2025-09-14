https://ria.ru/20250914/izrail-2041914949.html
Дохийская декларация требует срочных действий для прекращения атак Израиля
Дохийская декларация требует срочных действий для прекращения атак Израиля - РИА Новости, 14.09.2025
Дохийская декларация требует срочных действий для прекращения атак Израиля
Проект Дохийской декларации, которая будет представлена на одобрение лидерам арабских и исламских стран на саммите в Катаре в понедельник, содержит требование... РИА Новости, 14.09.2025
ДОХА, 14 сен - РИА Новости. Проект Дохийской декларации, которая будет представлена на одобрение лидерам арабских и исламских стран на саммите в Катаре в понедельник, содержит требование срочных действий со стороны мирового сообщества для прекращения атак Израиля в регионе. РИА Новости удалось ознакомиться с проектом документа, согласованным в воскресенье на подготовительной встрече глав МИД арабских и исламских стран. "Подчеркивается необходимость срочных действий со стороны международного сообщества, чтобы положить конец неоднократным нападениям Израиля в регионе и прекратить продолжающиеся нарушения суверенитета, безопасности и стабильности государств в рамках уважения норм международного права и соответствующих резолюций и международного права", - отмечается в документе. В проекте декларации арабские и мусульманские страны "предупреждают о серьезных последствиях неспособности международного сообщества обуздать израильскую агрессию, последней из которых была агрессия против братского государства Катар".
Дохийская декларация требует срочных действий для прекращения атак Израиля
