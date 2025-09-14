https://ria.ru/20250914/izrail-2041881309.html

Reuters раскрыл детали проекта декларации со встречи арабских стран в Дохе

2025-09-14T18:08:00+03:00

2025-09-14T18:08:00+03:00

2025-09-14T18:31:00+03:00

в мире

израиль

доха

катар

биньямин нетаньяху

дональд трамп

хамас

удар израиля по делегации хамас в дохе

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Никакие дипломатические или экономические меры против Израиля пока не указаны в тексте проекта декларации со встречи глав МИД арабских и исламских стран в катарской столице Дохе, документ еще может поменяться, передает агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа.Как отмечается, в проекте декларации содержится осуждение атаки Израиля по Катару как дестабилизирующей эскалации и возражение против израильских "планов навязать региону новую реальность"."Проект, с которым ознакомился Рейтер, не содержит никаких дипломатических или экономических шагов против Израиля. Резолюция может поменяться до встречи лидеров в Дохе в понедельник", - передает агентство в воскресенье.Ранее в воскресенье министры иностранных дел арабских и мусульманских стран начали подготовительную встречу в преддверии экстренного саммита лидеров этих стран, чтобы выработать единую позицию в связи с ударами Израиля по Катару.Армия Израиля во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom отметила, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с Нетаньяху после ударов Израиля по Катару, и назвал их "несчастным случаем".

