17:37 14.09.2025 (обновлено: 18:44 14.09.2025)
Премьер Катара рассказал об усилиях страны по прекращению конфликта в Газе
ДОХА, 14 сен - РИА Новости. Удары Израиля по столице Катара Дохе во время переговоров делегации палестинского движения ХАМАС по последнему предложению о перемирии в палестинском секторе Газа не помешают Катару продолжать усилия для прекращения войны, заявил в воскресенье на открытии встречи глав МИД арабских и исламских стран в связи с атакой Израиля премьер-министр, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.Министры собрались в Дохе для выработки документа, который предстоит одобрить главам этих стран на саммите в Дохе в понедельник в ответ на атаку Израиля."Действия Израиля не помешают нам продолжать наши совместные с Египтом и США усилия для прекращения войны", - сказал Аль Тани.Он указал, что безнаказанность со стороны международного сообщества побуждает Израиль совершать все новые нападения, которые "нельзя охарактеризовать иначе, чем государственный терроризм"."Международному сообществу пора прекратить применять двойные стандарты относительно поведения Израиля", - добавил катарский премьер.
Премьер Катара рассказал об усилиях страны по прекращению конфликта в Газе

Аль Тани: Катар намерен продолжить усилия для урегулирования войны в Газе

© AP Photo / Kamran JebreiliФлаг Катара в Дохе
Флаг Катара в Дохе - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Kamran Jebreili
Флаг Катара в Дохе. Архивное фото
ДОХА, 14 сен - РИА Новости. Удары Израиля по столице Катара Дохе во время переговоров делегации палестинского движения ХАМАС по последнему предложению о перемирии в палестинском секторе Газа не помешают Катару продолжать усилия для прекращения войны, заявил в воскресенье на открытии встречи глав МИД арабских и исламских стран в связи с атакой Израиля премьер-министр, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
Министры собрались в Дохе для выработки документа, который предстоит одобрить главам этих стран на саммите в Дохе в понедельник в ответ на атаку Израиля.
"Действия Израиля не помешают нам продолжать наши совместные с Египтом и США усилия для прекращения войны", - сказал Аль Тани.
Он указал, что безнаказанность со стороны международного сообщества побуждает Израиль совершать все новые нападения, которые "нельзя охарактеризовать иначе, чем государственный терроризм".
"Международному сообществу пора прекратить применять двойные стандарты относительно поведения Израиля", - добавил катарский премьер.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
