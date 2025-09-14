Явка на выборах главы Архангельской области достигла 29 процентов

Рейтинг@Mail.ru
13:01 14.09.2025 (обновлено: 13:05 14.09.2025)
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Почти 30% избирателей пришли на участки для голосования на выборах губернатора Архангельской области, следует из данных региональной избирательной комиссии. "Явка избирателей по состоянию на 12.00 14 сентября 2025 - 29,46% (260 978) избирателей приняли участие в голосовании", - говорится в сообщении комиссии. Явка на выборах губернатора Архангельской области в сентябре 2020 года на 12.00 мск составляла 22,39% В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия"). Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
политика, архангельская область, россия, республика коми, александр цыбульский, лдпр, кпрф, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Архангельская область, Россия, Республика Коми, Александр Цыбульский, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
Женщина голосует на избирательном участке. Архивное фото
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Почти 30% избирателей пришли на участки для голосования на выборах губернатора Архангельской области, следует из данных региональной избирательной комиссии.
"Явка избирателей по состоянию на 12.00 14 сентября 2025 - 29,46% (260 978) избирателей приняли участие в голосовании", - говорится в сообщении комиссии.
Явка на выборах губернатора Архангельской области в сентябре 2020 года на 12.00 мск составляла 22,39%
В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия").
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
ПолитикаАрхангельская областьРоссияРеспублика КомиАлександр ЦыбульскийЛДПРКПРФЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
