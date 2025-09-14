https://ria.ru/20250914/izbirateli-2041792220.html

Явка на выборах губернатора Архангельской области достигла 26 процентов

МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Более 26% избирателей пришли на участки для голосования на выборах губернатора Архангельской области за первые два дня голосования, сообщили в региональном избиркоме. "Явка за два дня составила 26,33% … Все избирательные участки открылись в штатном режиме и ждут избирателей. Кроме того, северяне также могут проголосовать с помощью ДЭГ или — по предварительной заявке — на дому", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома. По словам председателя избирательной комиссии Архангельской области Андрея Контиевсккого, свыше 86% избирателей проголосовали дистанционно. По данным избиркома НАО, в Ненецком автономном округе за два дня с помощью всех способов голосования реализовали свое конституционное право 16,4% от числа включенных в списки. Самый высокий показатель участия в выборах - в вахтовом поселке Харьягинский. За два дня там проголосовали 84,8% избирателей. В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия").

