Явка на выборах губернатора Архангельской области достигла 26 процентов

Явка на выборах губернатора Архангельской области составила 26,33 процента
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Более 26% избирателей пришли на участки для голосования на выборах губернатора Архангельской области за первые два дня голосования, сообщили в региональном избиркоме.
"Явка за два дня составила 26,33% … Все избирательные участки открылись в штатном режиме и ждут избирателей. Кроме того, северяне также могут проголосовать с помощью ДЭГ или — по предварительной заявке — на дому", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома.
По словам председателя избирательной комиссии Архангельской области Андрея Контиевсккого, свыше 86% избирателей проголосовали дистанционно.
По данным избиркома НАО, в Ненецком автономном округе за два дня с помощью всех способов голосования реализовали свое конституционное право 16,4% от числа включенных в списки. Самый высокий показатель участия в выборах - в вахтовом поселке Харьягинский. За два дня там проголосовали 84,8% избирателей.
В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия").