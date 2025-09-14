Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Архангельской области достигла 26 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/izbirateli-2041792220.html
Явка на выборах губернатора Архангельской области достигла 26 процентов
Явка на выборах губернатора Архангельской области достигла 26 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
Явка на выборах губернатора Архангельской области достигла 26 процентов
Более 26% избирателей пришли на участки для голосования на выборах губернатора Архангельской области за первые два дня голосования, сообщили в региональном... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T09:46:00+03:00
2025-09-14T09:46:00+03:00
политика
архангельская область
ненецкий автономный округ
александр цыбульский
лдпр
кпрф
единая россия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041784771_0:59:3070:1786_1920x0_80_0_0_15a96ad3647152b27ce1ea0c6a4c5501.jpg
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Более 26% избирателей пришли на участки для голосования на выборах губернатора Архангельской области за первые два дня голосования, сообщили в региональном избиркоме. "Явка за два дня составила 26,33% … Все избирательные участки открылись в штатном режиме и ждут избирателей. Кроме того, северяне также могут проголосовать с помощью ДЭГ или — по предварительной заявке — на дому", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома. По словам председателя избирательной комиссии Архангельской области Андрея Контиевсккого, свыше 86% избирателей проголосовали дистанционно. По данным избиркома НАО, в Ненецком автономном округе за два дня с помощью всех способов голосования реализовали свое конституционное право 16,4% от числа включенных в списки. Самый высокий показатель участия в выборах - в вахтовом поселке Харьягинский. За два дня там проголосовали 84,8% избирателей. В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия").
https://ria.ru/20250914/chechnja-2041785740.html
https://ria.ru/20250914/vlasti-2041791164.html
архангельская область
ненецкий автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041784771_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_2806fa7d5ae37c164441b236d5b4d5c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, архангельская область, ненецкий автономный округ, александр цыбульский, лдпр, кпрф, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Александр Цыбульский, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
Явка на выборах губернатора Архангельской области достигла 26 процентов

Явка на выборах губернатора Архангельской области составила 26,33 процента

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке
Женщина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на избирательном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Более 26% избирателей пришли на участки для голосования на выборах губернатора Архангельской области за первые два дня голосования, сообщили в региональном избиркоме.
"Явка за два дня составила 26,33% … Все избирательные участки открылись в штатном режиме и ждут избирателей. Кроме того, северяне также могут проголосовать с помощью ДЭГ или — по предварительной заявке — на дому", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома.
Избирательный бюллетень - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Чечне начался единый день голосования
Вчера, 09:07
По словам председателя избирательной комиссии Архангельской области Андрея Контиевсккого, свыше 86% избирателей проголосовали дистанционно.
По данным избиркома НАО, в Ненецком автономном округе за два дня с помощью всех способов голосования реализовали свое конституционное право 16,4% от числа включенных в списки. Самый высокий показатель участия в выборах - в вахтовом поселке Харьягинский. За два дня там проголосовали 84,8% избирателей.
В выборах губернатора Архангельской области принимают участие избиратели из двух субъектов Российской Федерации – самой Архангельской области и Ненецкого округа. На территории Архангельской области зарегистрировано свыше 844 тысяч избирателей, на территории Ненецкого округа - почти 34 тысячи избирателей. На пост губернатора Архангельской области претендуют шесть кандидатов. Региональный избирком зарегистрировал Олега Черненко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Марию Харченко (ЛДПР), Наталью Сорокину ("Зеленая альтернатива"), Романа Лябихова (КПРФ), Алексея Буглака ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и действующего губернатора Александра Цыбульского ("Единая Россия").
Электронное голосование на экстерриториальных избирательных участках в ТЦ Афимолл Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Власти Москвы рассказали о кибератаках на системы голосования
Вчера, 09:36
 
ПолитикаАрхангельская областьНенецкий автономный округАлександр ЦыбульскийЛДПРКПРФЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала