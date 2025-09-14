Пять истребителей F-35 прибыли в Пуэрто-Рико, пишет Reuters
Reuters: 5 истребителей F-35 прибыли в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями
Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пять истребителей F-35, которые США планировали отправить в Пуэрто-Рико для борьбы с наркотрафиком, прибыли на остров в Карибском море в субботу, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
В начале сентября агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что власти США распорядились отправить 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря.
"Самолеты F-35 были замечены во время приземления на бывшей военной базе Рузвельт Роудс в (городе- ред.) Сейбе", - передает агентство со ссылкой на фотографа Рики Ардуенго, работающего на агентство.
По словам агентства, в последние дни на базе можно было увидеть американские вертолеты, конвертопланы Osprey, а также военных.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио после уничтожения судна с наркотиками в Карибском море заявил, что США готовятся начать войну с организациями "наркотеррористов".
В начале сентября Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть президента США Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики.
В Каракасе неоднократно заявляли, что использование американских военных кораблей в Карибском бассейне не имеет отношения к борьбе с наркотрафиком и является прикрытием для попытки давления на Венесуэлу.