На востоке Индии произошло землетрясение
На востоке Индии произошло землетрясение - РИА Новости, 14.09.2025
На востоке Индии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в штате Ассам на востоке Индии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в штате Ассам на востоке Индии, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 11.11 по времени UTC (14.11 мск) в 14,4 километра к востоку от города Удалгури с населением 15,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
