В Химках прошла акция "Письмо солдату"
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Патриотическая акция "Письмо солдату" прошла в Химках в День города, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В Парке Толстого дети подготовили послания с пожеланиями бойцам, находящимся на линии фронта. В своих посланиях ребята выразили слова благодарности всем, кто сейчас исполняет свой воинский долг в зоне СВО, пожелали бойцам крепкого здоровья, мужества и скорейшего возвращения домой. "Акция "Письмо солдату" объединила детей и взрослых вокруг общей цели – поддержать бойцов добрым словом и частичкой тепла. Мы верим, что искренние послания из Химок подарят нашим героям силы и напомнят им: о них помнят, ими гордятся и ждут дома", — приводятся в сообщении слова лидера Движения общественной поддержки Ольги Игнатьевой. Все письма юных химчан в ближайшее время передадут на фронт. "Такие акции воспитывают в подрастающем поколении чувство патриотизма и ответственности за будущее страны. Очень важно, что именно дети своими словами благодарят и поддерживают наших защитников. Это не только добрая традиция, но и вклад в укрепление духовной связи между фронтом и мирным тылом", – подчеркнула депутат Совета депутатов городского округа Химки Инна Монастырская. Парк Толстого традиционно стал главной площадкой для проведения праздника. Для гостей подготовили творческие мастер-классы, фестивали урожая и уличного искусства. Финалом дня станет праздничный концерт при участии артистов и творческих коллективов.
