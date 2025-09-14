https://ria.ru/20250914/grechka-2041773060.html
Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку
Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку - РИА Новости, 14.09.2025
Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку
Стоимость гречки может вырасти в среднесрочной перспективе из-за снижения посевных площадей в России, но значительные запасы сдержат цены на крупу, рассказал... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T06:44:00+03:00
2025-09-14T06:44:00+03:00
2025-09-14T06:44:00+03:00
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997923484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e646d38ee1be809508663df47d1aa092.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Стоимость гречки может вырасти в среднесрочной перспективе из-за снижения посевных площадей в России, но значительные запасы сдержат цены на крупу, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Хотя снижение площадей может способствовать росту цен на гречневую крупу в среднесрочной перспективе из-за сокращения предложения, общий уровень производства и значительные запасы ограничат возможное повышение цен", - рассказал эксперт. Он отметил, что внутреннее потребление гречки варьируется в диапазоне 350-400 тысяч тонн в год, тогда как в 2024-2025 сельскохозяйственном году производство превысило 560 тысяч тонн. Так как в предыдущие годы был получен рекордный урожай, сформировались значительные запасы, что обусловило снижение закупочных цен. Тренин добавил, что рост импорта гречихи в 2025 году также пока не оказывает давления на цены. При этом валовой сбор гречихи в России по итогам 2025 года может сократиться примерно на треть из-за уменьшения посевных площадей. По его словам, рентабельность выращивания гречихи оказалась значительно ниже, чем у более маржинальных культур, что повлияло на перераспределение площадей. По данным Росстата, на 8 сентября средняя потребительская цена за 1 килограмм гречневой крупы составила 77,61 рубля, что на 5,6% ниже, чем год назад.
https://ria.ru/20250805/eksperty-2033483945.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997923484_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_a4569093b989fadd6a73a1925bb94001.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку
Аналитик Тренин объяснил, что запасы гречки сдержат цены на крупу