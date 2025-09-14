Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/grechka-2041773060.html
Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку
Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку - РИА Новости, 14.09.2025
Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку
Стоимость гречки может вырасти в среднесрочной перспективе из-за снижения посевных площадей в России, но значительные запасы сдержат цены на крупу, рассказал... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T06:44:00+03:00
2025-09-14T06:44:00+03:00
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997923484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e646d38ee1be809508663df47d1aa092.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Стоимость гречки может вырасти в среднесрочной перспективе из-за снижения посевных площадей в России, но значительные запасы сдержат цены на крупу, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Хотя снижение площадей может способствовать росту цен на гречневую крупу в среднесрочной перспективе из-за сокращения предложения, общий уровень производства и значительные запасы ограничат возможное повышение цен", - рассказал эксперт. Он отметил, что внутреннее потребление гречки варьируется в диапазоне 350-400 тысяч тонн в год, тогда как в 2024-2025 сельскохозяйственном году производство превысило 560 тысяч тонн. Так как в предыдущие годы был получен рекордный урожай, сформировались значительные запасы, что обусловило снижение закупочных цен. Тренин добавил, что рост импорта гречихи в 2025 году также пока не оказывает давления на цены. При этом валовой сбор гречихи в России по итогам 2025 года может сократиться примерно на треть из-за уменьшения посевных площадей. По его словам, рентабельность выращивания гречихи оказалась значительно ниже, чем у более маржинальных культур, что повлияло на перераспределение площадей. По данным Росстата, на 8 сентября средняя потребительская цена за 1 килограмм гречневой крупы составила 77,61 рубля, что на 5,6% ниже, чем год назад.
https://ria.ru/20250805/eksperty-2033483945.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997923484_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_a4569093b989fadd6a73a1925bb94001.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку

Аналитик Тренин объяснил, что запасы гречки сдержат цены на крупу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПриготовление гречневой каши
Приготовление гречневой каши - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Приготовление гречневой каши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Стоимость гречки может вырасти в среднесрочной перспективе из-за снижения посевных площадей в России, но значительные запасы сдержат цены на крупу, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Хотя снижение площадей может способствовать росту цен на гречневую крупу в среднесрочной перспективе из-за сокращения предложения, общий уровень производства и значительные запасы ограничат возможное повышение цен", - рассказал эксперт.
Он отметил, что внутреннее потребление гречки варьируется в диапазоне 350-400 тысяч тонн в год, тогда как в 2024-2025 сельскохозяйственном году производство превысило 560 тысяч тонн. Так как в предыдущие годы был получен рекордный урожай, сформировались значительные запасы, что обусловило снижение закупочных цен.
Тренин добавил, что рост импорта гречихи в 2025 году также пока не оказывает давления на цены. При этом валовой сбор гречихи в России по итогам 2025 года может сократиться примерно на треть из-за уменьшения посевных площадей. По его словам, рентабельность выращивания гречихи оказалась значительно ниже, чем у более маржинальных культур, что повлияло на перераспределение площадей.
По данным Росстата, на 8 сентября средняя потребительская цена за 1 килограмм гречневой крупы составила 77,61 рубля, что на 5,6% ниже, чем год назад.
Рис - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Цены на рис в мире опустились до минимума с 2017 года
5 августа, 15:01
 
ЭкономикаРоссияНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала