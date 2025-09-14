https://ria.ru/20250914/golosovanie-2041852142.html

Москалькова заявила о безопасности голосования в приграничных регионах

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦИК обеспечил жителям приграничных регионов возможность безопасно проголосовать на выборах в ЕДГ-2025, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Особенностью этих выборов является то, что большое количество населения, проживающее на приграничных территориях, должны были реализовать эти права в условиях безопасности, и ЦИК это обеспечил. Мы очень высоко это ценим", - сказала она, выступая в информационном центре ЦИК.

