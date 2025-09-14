Рейтинг@Mail.ru
Москалькова заявила о безопасности голосования в приграничных регионах - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 14.09.2025 (обновлено: 16:03 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/golosovanie-2041852142.html
Москалькова заявила о безопасности голосования в приграничных регионах
Москалькова заявила о безопасности голосования в приграничных регионах - РИА Новости, 14.09.2025
Москалькова заявила о безопасности голосования в приграничных регионах
ЦИК обеспечил жителям приграничных регионов возможность безопасно проголосовать на выборах в ЕДГ-2025, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T15:51:00+03:00
2025-09-14T16:03:00+03:00
политика
цик рф
татьяна москалькова
единый день голосования — 2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_0:70:3003:1759_1920x0_80_0_0_6f0f84248f509951746fb1e556e079d6.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦИК обеспечил жителям приграничных регионов возможность безопасно проголосовать на выборах в ЕДГ-2025, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Особенностью этих выборов является то, что большое количество населения, проживающее на приграничных территориях, должны были реализовать эти права в условиях безопасности, и ЦИК это обеспечил. Мы очень высоко это ценим", - сказала она, выступая в информационном центре ЦИК.
https://ria.ru/20250914/golosovanie-2041843164.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411907_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_36f48e02bf2875eb22356a45a791a9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, цик рф, татьяна москалькова, единый день голосования — 2025, россия
Политика, ЦИК РФ, Татьяна Москалькова, Единый день голосования — 2025, Россия
Москалькова заявила о безопасности голосования в приграничных регионах

Москалькова: ЦИК обеспечил жителям приграничья возможность безопасно голосовать

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦИК обеспечил жителям приграничных регионов возможность безопасно проголосовать на выборах в ЕДГ-2025, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"Особенностью этих выборов является то, что большое количество населения, проживающее на приграничных территориях, должны были реализовать эти права в условиях безопасности, и ЦИК это обеспечил. Мы очень высоко это ценим", - сказала она, выступая в информационном центре ЦИК.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Москалькова рассказала о расширении возможностей голосования в приграничье
Вчера, 14:57
 
ПолитикаЦИК РФТатьяна МоскальковаЕдиный день голосования — 2025Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала