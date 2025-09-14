Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о расширении возможностей голосования в приграничье - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/golosovanie-2041843164.html
Москалькова рассказала о расширении возможностей голосования в приграничье
Москалькова рассказала о расширении возможностей голосования в приграничье - РИА Новости, 14.09.2025
Москалькова рассказала о расширении возможностей голосования в приграничье
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в приграничных регионах России расширены возможности голосования, при этом сбоев в... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T14:57:00+03:00
2025-09-14T14:57:00+03:00
общество
россия
москва
донбасс
татьяна москалькова
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в приграничных регионах России расширены возможности голосования, при этом сбоев в работе аппарата не зафиксировано. Пресс-брифинг ситуационного центра ОП РФ по общественному наблюдению за голосованием на тему "Общественное наблюдение в закрытых, медицинских и социальных учреждениях. Обеспечение доступной среды для голосования" прошел в воскресенье в Москве в Общественной палате РФ (ОП РФ). "Сегодня очень важно, что я хочу сказать, что сбоев в работе аппарата не было. Привлечена молодежь нашего молодежного совета и расширены возможности голосования, в том числе, на приграничье, что нас, конечно, очень волновало - в Донбассе, Новороссии", - сказала Москалькова в ходе брифинга. По её словам, в этом направлении удалось обеспечить свободное волеизъявление, а от уполномоченных по правам человека в приграничье поступили положительные отзывы. "И, конечно, сегодня это новое направление, где мы особенно внимательно отслеживали, не было ли там давления, отступления от возможностей людям свободного волеизъявления. И могу с уверенностью сказать, что и от уполномоченных по правам человека приграничья, и от нашего аппарата мы получили положительные отзывы", - добавила Москалькова. В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходят около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html
https://ria.ru/20250914/moskalkova-2041839473.html
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041834253.html
россия
москва
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:24:1105:853_1920x0_80_0_0_81c76c34ce8d649e6c0e2fe201bc422e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, донбасс, татьяна москалькова, единый день голосования — 2025
Общество, Россия, Москва, Донбасс, Татьяна Москалькова, Единый день голосования — 2025
Москалькова рассказала о расширении возможностей голосования в приграничье

Москалькова: в приграничных регионах России расширены возможности голосования

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в приграничных регионах России расширены возможности голосования, при этом сбоев в работе аппарата не зафиксировано.
Пресс-брифинг ситуационного центра ОП РФ по общественному наблюдению за голосованием на тему "Общественное наблюдение в закрытых, медицинских и социальных учреждениях. Обеспечение доступной среды для голосования" прошел в воскресенье в Москве в Общественной палате РФ (ОП РФ).
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
"Сегодня очень важно, что я хочу сказать, что сбоев в работе аппарата не было. Привлечена молодежь нашего молодежного совета и расширены возможности голосования, в том числе, на приграничье, что нас, конечно, очень волновало - в Донбассе, Новороссии", - сказала Москалькова в ходе брифинга.
По её словам, в этом направлении удалось обеспечить свободное волеизъявление, а от уполномоченных по правам человека в приграничье поступили положительные отзывы.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Москалькова рассказала о ходе выборов в пунктах временного размещения
Вчера, 14:40
"И, конечно, сегодня это новое направление, где мы особенно внимательно отслеживали, не было ли там давления, отступления от возможностей людям свободного волеизъявления. И могу с уверенностью сказать, что и от уполномоченных по правам человека приграничья, и от нашего аппарата мы получили положительные отзывы", - добавила Москалькова.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходят около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Москалькова рассказала об обращениях граждан в ходе единого дня голосования
Вчера, 14:26
 
ОбществоРоссияМоскваДонбассТатьяна МоскальковаЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала