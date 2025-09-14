Москалькова рассказала о расширении возможностей голосования в приграничье
Москалькова: в приграничных регионах России расширены возможности голосования
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в приграничных регионах России расширены возможности голосования, при этом сбоев в работе аппарата не зафиксировано.
"Сегодня очень важно, что я хочу сказать, что сбоев в работе аппарата не было. Привлечена молодежь нашего молодежного совета и расширены возможности голосования, в том числе, на приграничье, что нас, конечно, очень волновало - в Донбассе, Новороссии", - сказала Москалькова в ходе брифинга.
По её словам, в этом направлении удалось обеспечить свободное волеизъявление, а от уполномоченных по правам человека в приграничье поступили положительные отзывы.
"И, конечно, сегодня это новое направление, где мы особенно внимательно отслеживали, не было ли там давления, отступления от возможностей людям свободного волеизъявления. И могу с уверенностью сказать, что и от уполномоченных по правам человека приграничья, и от нашего аппарата мы получили положительные отзывы", - добавила Москалькова.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходят около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.