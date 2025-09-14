https://ria.ru/20250914/golosovanie-2041843164.html

Москалькова рассказала о расширении возможностей голосования в приграничье

Москалькова рассказала о расширении возможностей голосования в приграничье - РИА Новости, 14.09.2025

Москалькова рассказала о расширении возможностей голосования в приграничье

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в приграничных регионах России расширены возможности голосования, при этом сбоев в... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T14:57:00+03:00

2025-09-14T14:57:00+03:00

2025-09-14T14:57:00+03:00

общество

россия

москва

донбасс

татьяна москалькова

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840411_0:134:1105:756_1920x0_80_0_0_a223f10831b39b23a7b728094469ba59.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в приграничных регионах России расширены возможности голосования, при этом сбоев в работе аппарата не зафиксировано. Пресс-брифинг ситуационного центра ОП РФ по общественному наблюдению за голосованием на тему "Общественное наблюдение в закрытых, медицинских и социальных учреждениях. Обеспечение доступной среды для голосования" прошел в воскресенье в Москве в Общественной палате РФ (ОП РФ). "Сегодня очень важно, что я хочу сказать, что сбоев в работе аппарата не было. Привлечена молодежь нашего молодежного совета и расширены возможности голосования, в том числе, на приграничье, что нас, конечно, очень волновало - в Донбассе, Новороссии", - сказала Москалькова в ходе брифинга. По её словам, в этом направлении удалось обеспечить свободное волеизъявление, а от уполномоченных по правам человека в приграничье поступили положительные отзывы. "И, конечно, сегодня это новое направление, где мы особенно внимательно отслеживали, не было ли там давления, отступления от возможностей людям свободного волеизъявления. И могу с уверенностью сказать, что и от уполномоченных по правам человека приграничья, и от нашего аппарата мы получили положительные отзывы", - добавила Москалькова. В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходят около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.

https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html

https://ria.ru/20250914/moskalkova-2041839473.html

https://ria.ru/20250914/rossiya-2041834253.html

россия

москва

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, донбасс, татьяна москалькова, единый день голосования — 2025