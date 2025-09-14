https://ria.ru/20250914/golosovanie-2041818792.html

В Магаданской области завершилось голосование в ЕДГ-2025

Голосование в ЕДГ-2025 в Магаданской области завершилось, начинается процедура сборки ключей расшифрования ДЭГ, сообщил член ЦИК России Александр Курдюмов.

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Голосование в ЕДГ-2025 в Магаданской области завершилось, начинается процедура сборки ключей расшифрования ДЭГ, сообщил член ЦИК России Александр Курдюмов. "Завершилось голосование в Магаданской области, закрылись избирательные участки, закончилось дистанционное электронное голосование. Дистанционное электронное голосование в Магаданской области проводилось впервые… Сейчас ТИК ДЭГ приступил к сборке ключей расшифрования для Магаданской области", - сказал он в информационном центре ЦИК. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллионов избирателей. В единый день голосования 14 сентября проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.

