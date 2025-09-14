Рейтинг@Mail.ru
В Магаданской области завершилось голосование в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/golosovanie-2041818792.html
В Магаданской области завершилось голосование в ЕДГ-2025
В Магаданской области завершилось голосование в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 14.09.2025
В Магаданской области завершилось голосование в ЕДГ-2025
Голосование в ЕДГ-2025 в Магаданской области завершилось, начинается процедура сборки ключей расшифрования ДЭГ, сообщил член ЦИК России Александр Курдюмов. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:53:00+03:00
2025-09-14T12:53:00+03:00
политика
магаданская область
россия
александр курдюмов
элла памфилова
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455789_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_5db24fc1a6a03bdca8c513d3d641b715.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Голосование в ЕДГ-2025 в Магаданской области завершилось, начинается процедура сборки ключей расшифрования ДЭГ, сообщил член ЦИК России Александр Курдюмов. "Завершилось голосование в Магаданской области, закрылись избирательные участки, закончилось дистанционное электронное голосование. Дистанционное электронное голосование в Магаданской области проводилось впервые… Сейчас ТИК ДЭГ приступил к сборке ключей расшифрования для Магаданской области", - сказал он в информационном центре ЦИК. Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллионов избирателей. В единый день голосования 14 сентября проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
https://ria.ru/20250913/golosovanie-2041618945.html
https://ria.ru/20250914/khinshteyn-2041813880.html
магаданская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455789_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3f96201084d0292064f337917fe3fd13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, магаданская область, россия, александр курдюмов, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Политика, Магаданская область, Россия, Александр Курдюмов, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
В Магаданской области завершилось голосование в ЕДГ-2025

В Магаданской области началась процедура сборки ключей расшифрования ДЭГ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкИнформационный центр ЦИК РФ
Информационный центр ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Информационный центр ЦИК РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Голосование в ЕДГ-2025 в Магаданской области завершилось, начинается процедура сборки ключей расшифрования ДЭГ, сообщил член ЦИК России Александр Курдюмов.
"Завершилось голосование в Магаданской области, закрылись избирательные участки, закончилось дистанционное электронное голосование. Дистанционное электронное голосование в Магаданской области проводилось впервые… Сейчас ТИК ДЭГ приступил к сборке ключей расшифрования для Магаданской области", - сказал он в информационном центре ЦИК.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В "Единой России" оценили итоги первого дня ЕДГ-2025
13 сентября, 10:10
Дистанционное электронное голосование в ЕДГ-2025 применяется в 24 субъектах России. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в ДЭГ в единый день голосования в этом году подали более 1,7 миллионов избирателей.
В единый день голосования 14 сентября проходит около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Хинштейн проголосовал на выборах главы Курской области
Вчера, 12:23
 
ПолитикаМагаданская областьРоссияАлександр КурдюмовЭлла ПамфиловаЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала