Германия ведет переговоры о масштабной депортации афганцев, пишет Bild

Bild: ФРГ ведет переговоры с талибами о масштабной депортации афганцев
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Представители немецкого правительства ведут с талибами переговоры о масштабной программе депортации афганцев из Германии на родину, сообщает газета Bild со ссылкой на собственную информацию.
"Министерство внутренних дел ФРГ под руководством Александра Добриндта… готовит новые депортации в Афганистан. Они должны проходить значительно легче, регулярнее и в большем масштабе, чем до сих пор… Представители немецкого правительства ведут переговоры с "Талибаном", - говорится в статье.
По информации издания, встреча немецкой и афганской делегаций для создания "механизма депортаций" прошла в начале сентября в Катаре. Стороны планируют продолжить обсуждение этого вопроса в столице Афганистана Кабуле, представители Катара выступят в качестве посредников. В рамках нового механизма МВД Германии планирует осуществлять высылки не только чартерными, но и регулярными рейсами, уточняется в материале.
После прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году ФРГ организовала лишь два депортационных рейса, осенью 2024 года и летом 2025 года, напоминает газета. При этом немецкая полиция зарегистрировала 108 409 тяжких преступлений, в которых подозреваются афганцы, пишет издание со ссылкой на ответ правительства Германии. По состоянию на конец 2024 года в стране проживали около 461 тысячи выходцев из Афганистана, из них почти 350 тысяч претендовали на получение статуса беженцев.
Германия поддерживает контакты на техническом уровне с движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, но не признает его в качестве законного правительства, выходящих за рамки этого контактов нет, заявил ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт 3 июля заявил, что считает возможным переход к прямым переговорам с движением "Талибан" для депортации из страны преступников с афганским гражданством. В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Германия на данном этапе не планирует признавать правительство "Талибана" в Афганистане, несмотря на возможность начала прямых переговоров с ним.
