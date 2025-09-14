https://ria.ru/20250914/gaza-2041837203.html

При израильских ударах по Газе за сутки погибли 68 человек

При израильских ударах по Газе за сутки погибли 68 человек - РИА Новости, 14.09.2025

При израильских ударах по Газе за сутки погибли 68 человек

Тела 68 погибших от ударов израильской армии поступили в больницы сектора Газа за последние сутки, количество раненых составило 346 человек, говорится в... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T14:37:00+03:00

2025-09-14T14:37:00+03:00

2025-09-14T14:37:00+03:00

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040189507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_523b9e3904207353a087ea7ab1bc6fb7.jpg

БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Тела 68 погибших от ударов израильской армии поступили в больницы сектора Газа за последние сутки, количество раненых составило 346 человек, говорится в заявлении палестинского министерства здравоохранения. "В течение последних 24 часов в больницы сектора Газа поступили 68 погибших и 346 новых пострадавших",- написано в заявлении. В том числе в течение последних 24 часов в больницах сектора Газа зафиксировано 2 случая смерти от голода и недоедания, общее число таких случаев достигло 422, включая 145 детей. Всего с августа в Газе от голода зарегистрировано 144 случая смерти, среди них 30 детей. Согласно заявлению минздрава число жертв под завалами и на улицах остается неизвестным, поскольку бригады скорой помощи и гражданской обороны пока не могут добраться до них. С момента начала военной операции армии Израиля в секторе Газа 7 октября 2023 года общее число погибших достигло 64 871 человек, раненых - 164 610.

https://ria.ru/20250914/konflikt-1915630213.html

израиль

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа