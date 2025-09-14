Рейтинг@Mail.ru
При израильских ударах по Газе за сутки погибли 68 человек
14:37 14.09.2025
При израильских ударах по Газе за сутки погибли 68 человек
При израильских ударах по Газе за сутки погибли 68 человек - РИА Новости, 14.09.2025
При израильских ударах по Газе за сутки погибли 68 человек
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Тела 68 погибших от ударов израильской армии поступили в больницы сектора Газа за последние сутки, количество раненых составило 346 человек, говорится в заявлении палестинского министерства здравоохранения. "В течение последних 24 часов в больницы сектора Газа поступили 68 погибших и 346 новых пострадавших",- написано в заявлении. В том числе в течение последних 24 часов в больницах сектора Газа зафиксировано 2 случая смерти от голода и недоедания, общее число таких случаев достигло 422, включая 145 детей. Всего с августа в Газе от голода зарегистрировано 144 случая смерти, среди них 30 детей. Согласно заявлению минздрава число жертв под завалами и на улицах остается неизвестным, поскольку бригады скорой помощи и гражданской обороны пока не могут добраться до них. С момента начала военной операции армии Израиля в секторе Газа 7 октября 2023 года общее число погибших достигло 64 871 человек, раненых - 164 610.
израиль
сектор газа
2025
Новости
При израильских ударах по Газе за сутки погибли 68 человек

Момент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе
Момент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Тела 68 погибших от ударов израильской армии поступили в больницы сектора Газа за последние сутки, количество раненых составило 346 человек, говорится в заявлении палестинского министерства здравоохранения.
"В течение последних 24 часов в больницы сектора Газа поступили 68 погибших и 346 новых пострадавших",- написано в заявлении.
В том числе в течение последних 24 часов в больницах сектора Газа зафиксировано 2 случая смерти от голода и недоедания, общее число таких случаев достигло 422, включая 145 детей. Всего с августа в Газе от голода зарегистрировано 144 случая смерти, среди них 30 детей.
Согласно заявлению минздрава число жертв под завалами и на улицах остается неизвестным, поскольку бригады скорой помощи и гражданской обороны пока не могут добраться до них.
С момента начала военной операции армии Израиля в секторе Газа 7 октября 2023 года общее число погибших достигло 64 871 человек, раненых - 164 610.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
