https://ria.ru/20250914/gaza-2041837203.html
При израильских ударах по Газе за сутки погибли 68 человек
При израильских ударах по Газе за сутки погибли 68 человек - РИА Новости, 14.09.2025
При израильских ударах по Газе за сутки погибли 68 человек
Тела 68 погибших от ударов израильской армии поступили в больницы сектора Газа за последние сутки, количество раненых составило 346 человек, говорится в... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T14:37:00+03:00
2025-09-14T14:37:00+03:00
2025-09-14T14:37:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040189507_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_523b9e3904207353a087ea7ab1bc6fb7.jpg
БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Тела 68 погибших от ударов израильской армии поступили в больницы сектора Газа за последние сутки, количество раненых составило 346 человек, говорится в заявлении палестинского министерства здравоохранения. "В течение последних 24 часов в больницы сектора Газа поступили 68 погибших и 346 новых пострадавших",- написано в заявлении. В том числе в течение последних 24 часов в больницах сектора Газа зафиксировано 2 случая смерти от голода и недоедания, общее число таких случаев достигло 422, включая 145 детей. Всего с августа в Газе от голода зарегистрировано 144 случая смерти, среди них 30 детей. Согласно заявлению минздрава число жертв под завалами и на улицах остается неизвестным, поскольку бригады скорой помощи и гражданской обороны пока не могут добраться до них. С момента начала военной операции армии Израиля в секторе Газа 7 октября 2023 года общее число погибших достигло 64 871 человек, раненых - 164 610.
https://ria.ru/20250914/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040189507_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c2109ae50cc02b1e9d1a0c0874ae614.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа
При израильских ударах по Газе за сутки погибли 68 человек
Минздрав Газы: жертвами израильских ударов за сутки стали 68 человек, 346 ранены