Бойцы "Востока" уничтожили американскую гаубицу в Днепропетровской области

Бойцы "Востока" уничтожили американскую гаубицу в Днепропетровской области - РИА Новости, 14.09.2025

Бойцы "Востока" уничтожили американскую гаубицу в Днепропетровской области

Силы группировки войск "Восток" уничтожили буксируемую 155-миллиметровую гаубицу М198 американского производства в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Силы группировки войск "Восток" уничтожили буксируемую 155-миллиметровую гаубицу М198 американского производства в Днепропетровской области, сообщило Минобороны России в воскресенье. "Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Восток" уничтожил буксируемую 155-миллиметровую гаубицу М198 американского производства в Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства. МО добавило, что во время воздушной разведки оператор БПЛА с воздуха вскрыл в лесопосадке боевую работу артиллерии ВСУ. Прямым попаданием боеприпаса гаубица противника была уничтожена вместе с расчетом украинских националистов, заключило Минобороны. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами-участницами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

безопасность, днепропетровская область, сша, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато