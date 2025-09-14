https://ria.ru/20250914/frantsiya-2041896612.html
"Одержим Путиным". Во Франции высказались о Макроне
"Одержим Путиным". Во Франции высказались о Макроне - РИА Новости, 14.09.2025
"Одержим Путиным". Во Франции высказались о Макроне
Президент Франции Эммануэль Макрон одержим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо во время... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T20:04:00+03:00
2025-09-14T20:04:00+03:00
2025-09-14T20:21:00+03:00
в мире
франция
россия
западная европа
эммануэль макрон
владимир путин
нато
патриот
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон одержим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо во время выступления в городе Аррас, запись его выступления опубликована на канале LDC News Agency."Макрон явно одержим Путиным. Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость", — высказался Филиппо. Зрители встретили это заявление смехом.Политик добавил, что Россия не несет угрозу Франции."Мы повторяем это четко, потому что наши соотечественники должны это услышать. Во Франции нет никакой российской угрозы", — отметил Филиппо.Накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, поскольку могут добраться до них на высокой скорости за несколько минут.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
франция
россия
западная европа
"Одержим Путиным". Во Франции высказались о Макроне
Филиппо: Эммануэль Макрон одержим Владимиром Путиным