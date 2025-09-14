Как в СССР сняли "Интерстеллар" за 34 года до Нолана: неизвестный шедевр
© Одесская киностудия (1980) Кадр из фильма "Петля Ориона"
© Одесская киностудия (1980)
Кадр из фильма "Петля Ориона"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РАИ Новости, Вадим Минеев. Советский кинематограф представляет собой настоящую сокровищницу, где в том числе хранится много интересных научно-фантастических фильмов. К одной из таких картин можно отнести работу режиссера Василия Левина "Петля Ориона", которая предвосхитила главные идеи голливудского хита "Интерстеллар".
Сценарий помогал писать известный космонавт
Фильм "Петля Ориона" вышел в 1980 году и в то время прошел практически незаметно для зрителей, несмотря на целую плеяду хороших актеров. В картине снялись Леонид Бакштаев, Виталий Дорошенко, Анатолий Азо.
© Одесская киностудия (1980) Кадр из фильма "Петля Ориона"
© Одесская киностудия (1980)
Кадр из фильма "Петля Ориона"
В работе над сценарием участвовал известный летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Он практически полностью его написал.
Режиссером картины стал Василий Левин, снявший в 1975-м телефильм по мотивам романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой".
Среди научных консультантов были академик и два члена-корреспондента Академии наук СССР.
Сценарий помог адаптировать Валентин Селиванов, который тоже уже работал с фантастикой — "Большое космическое путешествие".
© Одесская киностудия (1980) Кадр из фильма "Петля Ориона"
© Одесская киностудия (1980)
Кадр из фильма "Петля Ориона"
"Стеклянная болезнь"
В центре сюжета — команда космонавтов, выполняющая особую миссию.
На границе Солнечной системы обнаружили мощное излучение, сводящее с ума. Странное явление назвали "Петлей Ориона".
© Одесская киностудия (1980) Кадр из фильма "Петля Ориона"
© Одесская киностудия (1980)
Кадр из фильма "Петля Ориона"
Для исследования этой загадки по заданию ООН отправляется советский корабль "Фаэтон" с экипажем из людей и киберов — роботов-андроидов. Те могут выдерживать экстремальные условия, а для того, чтобы экипаж не отвлекался на посторонние лица, их сделали близнецами членов команды.
Героев ждет удивительная встреча с "посланцами" другой цивилизации и загадочный инопланетный вирус "Эр Зэт", вызывающий "стеклянную болезнь".
© Одесская киностудия (1980) Кадр из фильма "Петля Ориона"
© Одесская киностудия (1980)
Кадр из фильма "Петля Ориона"
"Коровы-инопланетяне"
Несмотря на скромный бюджет, в фильме есть спецэффекты. Для их создания участники съемочной группы проявили творческие способности.
"Помню, при съемках "Петли" понадобилось показать, что за землянами наблюдают обитатели других цивилизаций. Многие зрители до сих пор не догадываются, что всевидящее око на экране — это глаз обыкновенной коровы. Тем и хорошо кино, что у человека огромный простор для самовыражения и фантазий", — вспоминал летчик-космонавт Алексей Леонов.
Все же в "Петле Ориона" спецэффекты второстепенны, главное — идеи. Они, кстати, и роднят советский фильм с голливудским блокбастером.
© Одесская киностудия (1980) Кадр из фильма "Петля Ориона"
© Одесская киностудия (1980)
Кадр из фильма "Петля Ориона"
"Интерстеллар" и "Петля Ориона" — очевидные параллели
Фильм Василия Левина поднимает многие схожие вопросы, что и кинохит Нолана, но на 40 лет раньше.
Оба фильма говорят о спасении человечества через освоение космоса, о столкновении с непостижимыми силами и о жертве ради будущего.
В "Интерстелларе" главный герой проходит сквозь "кротовую нору" и встречается с высшим непостижимым разумом. В "Петле Ориона" космонавты сталкиваются с загадочной технологией, меняющей само понимание жизни и времени.
© Одесская киностудия (1980) Кадр из фильма "Петля Ориона"
© Одесская киностудия (1980)
Кадр из фильма "Петля Ориона"
Для зрителей, привыкших к хорошей визуальной составляющей "Интерстеллара", советский фильм может показаться камерным, но в этом есть плюсы: он говорит о глобальных проблемах через личное.
В "Петле Ориона" создатели видят спасение Земли через науку, в фильме Нолана спасение нашей планеты — в освоении космоса.
© Одесская киностудия (1980) Кадр из фильма "Петля Ориона"
© Одесская киностудия (1980)
Кадр из фильма "Петля Ориона"
В финале советского фильма человечество делает шаг в неизвестность, в "Интерстелларе" главный герой выходит за пределы времени и возвращает людям надежду.
И главное различие: голливудский фильм стал хитом, который все еще обсуждают, а премьера "Петли Ориона" прошла почти незамеченной. Причем если посмотреть картину сейчас — абсолютно незаслуженно.