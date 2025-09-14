https://ria.ru/20250914/efimov-2041646562.html

Ефимов: поезда о градразвитии Москвы запустили на Троицкой ветке метро

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Тематические поезда, знакомящие с ключевыми достижениями Москвы в градостроительстве и развитии городской инфраструктуры, ко Дню города запустили на Троицкой линии метрополитена, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Вагоны поездов, курсирующих на новой Троицкой ветке, отражают разные векторы работы столичного градкомплекса: "Строительство и город", "Социальная инфраструктура", "Здравоохранение", "Образование", "Реновация", "Цифровизация", "Дороги и транспорт", "Работа и будущее". Совенок-Реновенок рассказывает пассажирам о глобальных преобразованиях Москвы через яркую инфографику."Запуск тематического поезда – это прекрасная возможность показать москвичам и гостям столицы, как масштабная работа по развитию городской инфраструктуры меняет жизнь Москвы к лучшему. Так, с 2011 года в столице возвели более 150 миллионов квадратных метров недвижимости и свыше 1150 социальных объектов, построили и реконструировали более 260 километров линий Московского метрополитена и Московского центрального кольца, а также перевели свыше 90% услуг в строительстве в электронный вид", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что к 2030 году в планах города построить еще около 30 новых станций метрополитена, который стал не просто основной транспортной системой столицы, но и драйвером развития ее новых районов.Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что вагоны, посвященные реновации, показывают, как на месте ветхого жилья вырастают современные кварталы, а на территории бывших промышленных зон появляются востребованные производства. Он напомнил, что по программе реновации в столице уже введено около 6,5 миллиона "квадратов" жилья, что позволило свыше 226 тысячам москвичей улучшить жилищные условия. Реализация же программы КРТ поможет создать более 950 тысяч рабочих мест.Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по случаю Дня города запустили движение поездов на Троицкой линии метро от станции "ЗИЛ" до "Новаторской". Таким образом, завершен первый этап строительства этого радиуса протяженностью 25,2 километра.

