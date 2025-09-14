Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: поезда о градразвитии Москвы запустили на Троицкой ветке метро - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/efimov-2041646562.html
Ефимов: поезда о градразвитии Москвы запустили на Троицкой ветке метро
Ефимов: поезда о градразвитии Москвы запустили на Троицкой ветке метро - РИА Новости, 14.09.2025
Ефимов: поезда о градразвитии Москвы запустили на Троицкой ветке метро
Тематические поезда, знакомящие с ключевыми достижениями Москвы в градостроительстве и развитии городской инфраструктуры, ко Дню города запустили на Троицкой... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T14:14:00+03:00
2025-09-14T14:14:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041828176_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_8a3ec5f3c579047ad69f832b8ad051cd.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Тематические поезда, знакомящие с ключевыми достижениями Москвы в градостроительстве и развитии городской инфраструктуры, ко Дню города запустили на Троицкой линии метрополитена, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Вагоны поездов, курсирующих на новой Троицкой ветке, отражают разные векторы работы столичного градкомплекса: "Строительство и город", "Социальная инфраструктура", "Здравоохранение", "Образование", "Реновация", "Цифровизация", "Дороги и транспорт", "Работа и будущее". Совенок-Реновенок рассказывает пассажирам о глобальных преобразованиях Москвы через яркую инфографику."Запуск тематического поезда – это прекрасная возможность показать москвичам и гостям столицы, как масштабная работа по развитию городской инфраструктуры меняет жизнь Москвы к лучшему. Так, с 2011 года в столице возвели более 150 миллионов квадратных метров недвижимости и свыше 1150 социальных объектов, построили и реконструировали более 260 километров линий Московского метрополитена и Московского центрального кольца, а также перевели свыше 90% услуг в строительстве в электронный вид", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что к 2030 году в планах города построить еще около 30 новых станций метрополитена, который стал не просто основной транспортной системой столицы, но и драйвером развития ее новых районов.Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что вагоны, посвященные реновации, показывают, как на месте ветхого жилья вырастают современные кварталы, а на территории бывших промышленных зон появляются востребованные производства. Он напомнил, что по программе реновации в столице уже введено около 6,5 миллиона "квадратов" жилья, что позволило свыше 226 тысячам москвичей улучшить жилищные условия. Реализация же программы КРТ поможет создать более 950 тысяч рабочих мест.Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по случаю Дня города запустили движение поездов на Троицкой линии метро от станции "ЗИЛ" до "Новаторской". Таким образом, завершен первый этап строительства этого радиуса протяженностью 25,2 километра.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041828176_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_cca0d6eec4348fecfd3f925e1deaf958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: поезда о градразвитии Москвы запустили на Троицкой ветке метро

Ефимов: тематические поезда о градразвитии столицы курсируют на Троицкой линии

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыПоезд на Троицкой линии московского метрополитена
Поезд на Троицкой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Поезд на Троицкой линии московского метрополитена
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Тематические поезда, знакомящие с ключевыми достижениями Москвы в градостроительстве и развитии городской инфраструктуры, ко Дню города запустили на Троицкой линии метрополитена, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Вагоны поездов, курсирующих на новой Троицкой ветке, отражают разные векторы работы столичного градкомплекса: "Строительство и город", "Социальная инфраструктура", "Здравоохранение", "Образование", "Реновация", "Цифровизация", "Дороги и транспорт", "Работа и будущее". Совенок-Реновенок рассказывает пассажирам о глобальных преобразованиях Москвы через яркую инфографику.
"Запуск тематического поезда – это прекрасная возможность показать москвичам и гостям столицы, как масштабная работа по развитию городской инфраструктуры меняет жизнь Москвы к лучшему. Так, с 2011 года в столице возвели более 150 миллионов квадратных метров недвижимости и свыше 1150 социальных объектов, построили и реконструировали более 260 километров линий Московского метрополитена и Московского центрального кольца, а также перевели свыше 90% услуг в строительстве в электронный вид", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что к 2030 году в планах города построить еще около 30 новых станций метрополитена, который стал не просто основной транспортной системой столицы, но и драйвером развития ее новых районов.
Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что вагоны, посвященные реновации, показывают, как на месте ветхого жилья вырастают современные кварталы, а на территории бывших промышленных зон появляются востребованные производства. Он напомнил, что по программе реновации в столице уже введено около 6,5 миллиона "квадратов" жилья, что позволило свыше 226 тысячам москвичей улучшить жилищные условия. Реализация же программы КРТ поможет создать более 950 тысяч рабочих мест.
Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по случаю Дня города запустили движение поездов на Троицкой линии метро от станции "ЗИЛ" до "Новаторской". Таким образом, завершен первый этап строительства этого радиуса протяженностью 25,2 километра.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала