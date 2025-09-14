https://ria.ru/20250914/efimov-2041635214.html

Ефимов: Москва выделила участки для двух предприятий и делового комплекса

Ефимов: Москва выделила участки для двух предприятий и делового комплекса - РИА Новости, 14.09.2025

Ефимов: Москва выделила участки для двух предприятий и делового комплекса

Власти Москвы сдали в аренду трем девелоперам, участки, где планируется построить два предприятия и один деловой комплекс, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T16:12:00+03:00

2025-09-14T16:12:00+03:00

2025-09-14T16:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Москвы сдали в аренду трем девелоперам, участки, где планируется построить два предприятия и один деловой комплекс, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Участки достались застройщикам по итогам аукционов в рамках программы масштабных инвестиционных проектов (МаИП)."По итогам открытых аукционов с начала 2025 года трем компаниям предоставили земельные участки общей площадью почти 2,2 гектара по ставке один рубль в год для строительства современных производств и общественно-делового комплекса в Восточном, Юго-Восточном и Новомосковском административных округах", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Все три объекта в итоге займут более 62 тысяч "квадратов", уточнил замглавы города.В частности, на двух участках возведут промышленные производства площадью около 20 тысяч квадратных метров. Они будут расположены в Новокосине и Некрасовке, отмечается в сообщении градкомплекса. Там смогут работать автомобильные предприятия, а также производства строительных материалов и нефтехимической продукции.Еще 43 тысячи "квадратов" займет многофункциональный комплекс, он будет расположен в Коммунарке. Там смогут работать офисы, банки и выставочные залы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице действуют более 300 производств, специализирующихся на лекарственных средствах и медизделиях.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)