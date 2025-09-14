Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва выделила участки для двух предприятий и делового комплекса - РИА Новости, 14.09.2025
16:12 14.09.2025
Ефимов: Москва выделила участки для двух предприятий и делового комплекса
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Москвы сдали в аренду трем девелоперам, участки, где планируется построить два предприятия и один деловой комплекс, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Участки достались застройщикам по итогам аукционов в рамках программы масштабных инвестиционных проектов (МаИП)."По итогам открытых аукционов с начала 2025 года трем компаниям предоставили земельные участки общей площадью почти 2,2 гектара по ставке один рубль в год для строительства современных производств и общественно-делового комплекса в Восточном, Юго-Восточном и Новомосковском административных округах", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Все три объекта в итоге займут более 62 тысяч "квадратов", уточнил замглавы города.В частности, на двух участках возведут промышленные производства площадью около 20 тысяч квадратных метров. Они будут расположены в Новокосине и Некрасовке, отмечается в сообщении градкомплекса. Там смогут работать автомобильные предприятия, а также производства строительных материалов и нефтехимической продукции.Еще 43 тысячи "квадратов" займет многофункциональный комплекс, он будет расположен в Коммунарке. Там смогут работать офисы, банки и выставочные залы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице действуют более 300 производств, специализирующихся на лекарственных средствах и медизделиях.
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
