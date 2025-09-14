https://ria.ru/20250914/efimov-2041634045.html
Ефимов: ко Дню Москвы в космос запустили ракету с поздравлением
Ефимов: ко Дню Москвы в космос запустили ракету с поздравлением - РИА Новости, 14.09.2025
Ефимов: ко Дню Москвы в космос запустили ракету с поздравлением
В космос запустили ракету "Союз", на которой оставили надпись с поздравлением Москвы с 878-летием, сообщает пресс-служба столичного градкомплекса. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:12:00+03:00
2025-09-14T12:12:00+03:00
2025-09-14T12:54:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041818003_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_93704105be6da9b225b82df1d6cdd106.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В космос запустили ракету "Союз", на которой оставили надпись с поздравлением Москвы с 878-летием, сообщает пресс-служба столичного градкомплекса."Скорость развития столицы нередко называют космической, и это особенно отражается в том, как быстро мы движемся к созданию комфортной и человекоцентричной среды, выполняя задачи, поставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным. Символично, что в преддверии дня рождения столицу поздравляют даже из космоса", – приводит пресс-служба слова заммэра столицы по градостроительной политике Владимира Ефимова.В День города в столице открыли Национальный космический центр, на территории которого находятся несколько организаций ракетно-космической промышленности. В церемонии открытия приняли участие и сами космонавты.Москва является лидером в области исследований и производства различных компонентов для ракетно-космической отрасли. В частности, в городе действуют более 40 специализированных предприятий, научных и исследовательских центров. Большинство из них входят в госкорпорацию "Роскосмос".Накануне, 13 сентября, в День города президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли комплекс зданий Национального космического центра, расположенный в районе Филевского Парка.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041818003_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_23c42db3be316ac726cbf57ada8590e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: ко Дню Москвы в космос запустили ракету с поздравлением
Ефимов: Москву поздравили с 878-летием из космоса
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В космос запустили ракету "Союз", на которой оставили надпись с поздравлением Москвы с 878-летием, сообщает пресс-служба столичного градкомплекса.
"Скорость развития столицы нередко называют космической, и это особенно отражается в том, как быстро мы движемся к созданию комфортной и человекоцентричной среды, выполняя задачи, поставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным. Символично, что в преддверии дня рождения столицу поздравляют даже из космоса", – приводит пресс-служба слова заммэра столицы по градостроительной политике Владимира Ефимова.
В День города в столице открыли Национальный космический центр, на территории которого находятся несколько организаций ракетно-космической промышленности. В церемонии открытия приняли участие и сами космонавты.
Москва является лидером в области исследований и производства различных компонентов для ракетно-космической отрасли. В частности, в городе действуют более 40 специализированных предприятий, научных и исследовательских центров. Большинство из них входят в госкорпорацию "Роскосмос".
Накануне, 13 сентября, в День города президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли комплекс зданий Национального космического центра, расположенный в районе Филевского Парка.