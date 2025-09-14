https://ria.ru/20250914/efimov-2041634045.html

Ефимов: ко Дню Москвы в космос запустили ракету с поздравлением

Ефимов: ко Дню Москвы в космос запустили ракету с поздравлением - РИА Новости, 14.09.2025

Ефимов: ко Дню Москвы в космос запустили ракету с поздравлением

В космос запустили ракету "Союз", на которой оставили надпись с поздравлением Москвы с 878-летием, сообщает пресс-служба столичного градкомплекса. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T12:12:00+03:00

2025-09-14T12:12:00+03:00

2025-09-14T12:54:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041818003_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_93704105be6da9b225b82df1d6cdd106.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В космос запустили ракету "Союз", на которой оставили надпись с поздравлением Москвы с 878-летием, сообщает пресс-служба столичного градкомплекса."Скорость развития столицы нередко называют космической, и это особенно отражается в том, как быстро мы движемся к созданию комфортной и человекоцентричной среды, выполняя задачи, поставленные мэром Москвы Сергеем Собяниным. Символично, что в преддверии дня рождения столицу поздравляют даже из космоса", – приводит пресс-служба слова заммэра столицы по градостроительной политике Владимира Ефимова.В День города в столице открыли Национальный космический центр, на территории которого находятся несколько организаций ракетно-космической промышленности. В церемонии открытия приняли участие и сами космонавты.Москва является лидером в области исследований и производства различных компонентов для ракетно-космической отрасли. В частности, в городе действуют более 40 специализированных предприятий, научных и исследовательских центров. Большинство из них входят в госкорпорацию "Роскосмос".Накануне, 13 сентября, в День города президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли комплекс зданий Национального космического центра, расположенный в районе Филевского Парка.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)