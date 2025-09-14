Рейтинг@Mail.ru
На выборах в Ленинградской области побеждает Дрозденко с 81,55% голосов
23:25 14.09.2025 (обновлено: 23:34 14.09.2025)
На выборах в Ленинградской области побеждает Дрозденко с 81,55% голосов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 81,55 % голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 48,37% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Андрей Лебедев (ЛДПР) – у него 7,78% голосов, третьим идет Игорь Новиков ("Справедливая Россия - За правду") – 3,60%, четвертым - Сергей Малинкович ("Коммунисты России") – 3,19%, на пятом месте Сергей Лисовский ("Зеленые") - 2,48%.
политика, ленинградская область, цик рф, единый день голосования — 2025, александр дрозденко, андрей лебедев, единая россия, лдпр, игорь новиков
Политика, Ленинградская область, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2025, Александр Дрозденко, Андрей Лебедев, Единая Россия, ЛДПР, Игорь Новиков
Александр Дрозденко. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 81,55 % голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 48,37% протоколов.
Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Андрей Лебедев (ЛДПР) – у него 7,78% голосов, третьим идет Игорь Новиков ("Справедливая Россия - За правду") – 3,60%, четвертым - Сергей Малинкович ("Коммунисты России") – 3,19%, на пятом месте Сергей Лисовский ("Зеленые") - 2,48%.
Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 90,54 процента
Политика Ленинградская область ЦИК РФ Единый день голосования — 2025 Александр Дрозденко Андрей Лебедев Единая Россия ЛДПР Игорь Новиков
 
 
