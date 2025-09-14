https://ria.ru/20250914/drozdenko-2041924934.html
На выборах в Ленинградской области побеждает Дрозденко с 81,55% голосов
На выборах в Ленинградской области побеждает Дрозденко с 81,55% голосов
На выборах в Ленинградской области побеждает Дрозденко с 81,55% голосов
Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 81,55 % голосов, свидетельствуют данные ЦИК
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия") лидирует на выборах губернатора с 81,55 % голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 48,37% протоколов.Согласно онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Андрей Лебедев (ЛДПР) – у него 7,78% голосов, третьим идет Игорь Новиков ("Справедливая Россия - За правду") – 3,60%, четвертым - Сергей Малинкович ("Коммунисты России") – 3,19%, на пятом месте Сергей Лисовский ("Зеленые") - 2,48%.
На выборах в Ленинградской области побеждает Дрозденко с 81,55% голосов
