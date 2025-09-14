https://ria.ru/20250914/drozdenko-2041765552.html

В Ленобласти сбили БПЛА

Беспилотник сбили в Киришском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Беспилотник сбили в Киришском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В воскресенье глава региона объявил об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве области. "Один БПЛА сбит в Киришском районе", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

