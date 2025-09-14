Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти сбили БПЛА - РИА Новости, 14.09.2025
03:45 14.09.2025 (обновлено: 04:17 14.09.2025)
В Ленобласти сбили БПЛА
Беспилотник сбили в Киришском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Беспилотник сбили в Киришском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В воскресенье глава региона объявил об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве области. "Один БПЛА сбит в Киришском районе", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Беспилотник сбили в Киришском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
В воскресенье глава региона объявил об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве области.
"Один БПЛА сбит в Киришском районе", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
