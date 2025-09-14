https://ria.ru/20250914/drozdenko-2041765552.html
В Ленобласти сбили БПЛА
2025-09-14T03:45:00+03:00
2025-09-14T03:45:00+03:00
2025-09-14T04:17:00+03:00
безопасность
киришский район
ленинградская область
александр дрозденко
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Беспилотник сбили в Киришском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. В воскресенье глава региона объявил об опасности атаки БПЛА в воздушном пространстве области. "Один БПЛА сбит в Киришском районе", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
киришский район
ленинградская область
безопасность, киришский район, ленинградская область, александр дрозденко
