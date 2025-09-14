https://ria.ru/20250914/chuvashija-2041817805.html

Явка избирателей на выборы главы Чувашии превысила 48 процентов

Явка избирателей на выборы главы Чувашии превысила 48 процентов - РИА Новости, 14.09.2025

Явка избирателей на выборы главы Чувашии превысила 48 процентов

Более 48% избирателей проголосовали в Чувашии к 12.00 в третий день выборов главы региона, сообщает избирком республики. РИА Новости, 14.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Более 48% избирателей проголосовали в Чувашии к 12.00 в третий день выборов главы региона, сообщает избирком республики. Выборы главы республики проходят в Чувашии с 12 по 14 сентября. Численность избирателей на 1 июля 2025 года в Чувашии составляет 906 769 человек. Жители Чувашии могут проголосовать в том числе через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). "Явка избирателей по состоянию на 12.00 часов 14 сентября 2025 года составляет 48,21% (437 455 избирателей). Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 90,76% (180 353 избирателя)", - сообщает избирком региона. Кандидатами на выборы руководителя республики зарегистрированы пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ильин, кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов и кандидат от ЛДПР Константин Степанов. Явка на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 года, когда выборы проводились один день, составила 55,51%.

