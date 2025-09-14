Рейтинг@Mail.ru
Явка избирателей на выборы главы Чувашии превысила 48 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
12:42 14.09.2025
Явка избирателей на выборы главы Чувашии превысила 48 процентов
Явка избирателей на выборы главы Чувашии превысила 48 процентов - РИА Новости, 14.09.2025
Явка избирателей на выборы главы Чувашии превысила 48 процентов
Более 48% избирателей проголосовали в Чувашии к 12.00 в третий день выборов главы региона, сообщает избирком республики. РИА Новости, 14.09.2025
политика
олег николаев (политик)
лдпр
единый день голосования — 2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Более 48% избирателей проголосовали в Чувашии к 12.00 в третий день выборов главы региона, сообщает избирком республики. Выборы главы республики проходят в Чувашии с 12 по 14 сентября. Численность избирателей на 1 июля 2025 года в Чувашии составляет 906 769 человек. Жители Чувашии могут проголосовать в том числе через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). "Явка избирателей по состоянию на 12.00 часов 14 сентября 2025 года составляет 48,21% (437 455 избирателей). Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 90,76% (180 353 избирателя)", - сообщает избирком региона. Кандидатами на выборы руководителя республики зарегистрированы пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ильин, кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов и кандидат от ЛДПР Константин Степанов. Явка на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 года, когда выборы проводились один день, составила 55,51%.
политика, олег николаев (политик), лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Олег Николаев (политик), ЛДПР, Единый день голосования — 2025
Явка избирателей на выборы главы Чувашии превысила 48 процентов

Явка избирателей на выборы главы Чувашии составила 48,21 процента

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Более 48% избирателей проголосовали в Чувашии к 12.00 в третий день выборов главы региона, сообщает избирком республики.
Выборы главы республики проходят в Чувашии с 12 по 14 сентября. Численность избирателей на 1 июля 2025 года в Чувашии составляет 906 769 человек. Жители Чувашии могут проголосовать в том числе через дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
"Явка избирателей по состоянию на 12.00 часов 14 сентября 2025 года составляет 48,21% (437 455 избирателей). Среди заявленных участников ДЭГ проголосовали 90,76% (180 353 избирателя)", - сообщает избирком региона.
Кандидатами на выборы руководителя республики зарегистрированы пять человек: нынешний глава Чувашии Олег Николаев (самовыдвиженец), кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ильин, кандидат от партии "Новые люди" Максим Морозов, кандидат от Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Савинов и кандидат от ЛДПР Константин Степанов.
Явка на выборах главы Чувашии 13 сентября 2020 года, когда выборы проводились один день, составила 55,51%.
ПолитикаОлег Николаев (политик)ЛДПРЕдиный день голосования — 2025
 
 
