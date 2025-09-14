https://ria.ru/20250914/britaniya-2041874907.html

Эксперт спрогнозировал правый переворот в Великобритании

Эксперт спрогнозировал правый переворот в Великобритании - РИА Новости, 14.09.2025

Эксперт спрогнозировал правый переворот в Великобритании

Политическая жизнь Великобритании неизбежно движется вправо на фоне неспособности консерваторов и лейбористов решить проблему неконтролируемой миграции, заявил... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T17:35:00+03:00

2025-09-14T17:35:00+03:00

2025-09-14T17:35:00+03:00

в мире

лондон

великобритания

англия

кир стармер

чарли кирк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg

ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Политическая жизнь Великобритании неизбежно движется вправо на фоне неспособности консерваторов и лейбористов решить проблему неконтролируемой миграции, заявил РИА Новости британский политолог Адриэль Касонта. "Крен вправо кажется неизбежным, и в ближайшие месяцы и годы мы увидим, каков будет конечный результат этой тенденции", - сказал Касонта, комментируя акцию протеста, организованную правым активистом Томми Робинсоном. По мнению эксперта, ни одна из двух главных партий страны не смогла решить неконтролируемой иммиграции и, как результат, ни лейбористы, ни консерваторы не пользуются доверием общества по этому вопросу. "Их политические провалы позволили нарушителям спокойствия и оппортунистам сыграть на общественных настроениях, особенно среди тех, кто не согласен с государственной политикой, направляющей средства на приём большего числа беженцев, но пренебрегающей улучшением жизни собственных граждан", - сказал он. Что касается действующего британский премьера Кира Стармера, то он, скорее всего, попытается найти способ задобрить крайне правых, не испортив собственную репутацию, добавил Касонта. "Найджел Фараж и его партия Reform могут получить наибольшую выгоду от этого митинга. Остаётся вопрос: сможет ли Фарадж выйти за рамки простого обозначения проблем и действительно найти жизнеспособные решения?" - подытожил политолог. В субботу утром в Лондоне прошла акция "Соединим королевство", организованная правым активистом Томми Робинсоном. Участники собрались на площади Рассел-сквер и оттуда направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против Стармера. Они критикуют миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Робинсон заявил, что на демонстрацию вышли миллионы человек и опубликовал видео с воздуха, где видны улицы, заполненные людьми. При этом столичная полиция в комментарии изданию Guardian сообщила об около 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Также Робинсон ранее назвал акцию "праздником свободы слова", а его оппоненты — "праздником ненависти и лжи". Организатор отметил, что участники марша скандировали имя убитого американского консервативного политика и активиста Чарли Кирка. Он выложил кадры, на которых видно, что некоторые демонстранты пришли с его портретом. Параллельно в Лондоне собрался небольшой контрпротест. Левые активисты выступают против ограничения миграции. Они считают, что страна должна принимать беженцев. Для обеспечения порядка полиция мобилизовала более тысячи силовиков.

https://ria.ru/20250913/protest-2041724555.html

https://ria.ru/20250914/protesty-2041759377.html

https://ria.ru/20250914/britaniya-2041856901.html

лондон

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, великобритания, англия, кир стармер, чарли кирк