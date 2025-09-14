https://ria.ru/20250914/braziliya-2041864338.html

Президент Бразилии заявил, что гордится решением суда в отношении Болсонару

Президент Бразилии заявил, что гордится решением суда в отношении Болсонару

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что гордится решением верховного суда страны, осудившего экс-президента Жаира Болсонару за попытку госпереворота на более чем 27 лет тюремного заключения. Ранее портал G1 сообщал, что суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы по делу о госперевороте. "Я горжусь верховным судом Бразилии за его историческое решение в четверг, которое защищает наши институты и демократический правопорядок", - заявил Лула в статье для газеты New York Times. Президент Бразилии подчеркнул, что это не "охота не ведьм", поскольку весь процесс осуществлялся в соответствии с конституцией страны. "(Это решение – ред.) стало результатом многих месяцев расследований, в результате которых были выявлены планы убить меня, вице-президента, а также судью верховного суда", - отметил Лула. Он добавил, что власти Бразилии также обнаружили проект декрета, через которой Болсонару намеревался аннулировать результаты выборов 2022 года. Помимо этого, Лула указал на ложный характер обвинений со стороны властей США в том, что Бразилия якобы подвергает цензуре американские технологические компании. Президент подчеркнул, что все цифровые платформы, будь то отечественные или зарубежные, должны соблюдать законодательство Бразилии. "Нечестно называть регулирование цензурой, особенно тогда, когда на кону защита наших семей от мошенничества, дезинформации и риторики ненависти", - заявил бразильский лидер.

