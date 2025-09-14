https://ria.ru/20250914/bpla-2041814411.html
Над Белгородской, Курской и Нижегородской областями сбили 18 дронов
Над Белгородской, Курской и Нижегородской областями сбили 18 дронов - РИА Новости, 14.09.2025
Над Белгородской, Курской и Нижегородской областями сбили 18 дронов
Силы ПВО в период с 08.30 мск до 12.00 мск сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:25:00+03:00
2025-09-14T12:25:00+03:00
2025-09-14T12:28:00+03:00
нижегородская область
россия
курская область
белгородская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Силы ПВО в период с 08.30 мск до 12.00 мск сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Четырнадцатого сентября текущего года в период с 08.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Нижегородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
нижегородская область
россия
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, россия, курская область, белгородская область, безопасность
Нижегородская область, Россия, Курская область, Белгородская область, Безопасность
Над Белгородской, Курской и Нижегородской областями сбили 18 дронов
ПВО сбила 18 украинских БПЛА над Белгородской, Курской и Нижегородской областями