Над Белгородской, Курской и Нижегородской областями сбили 18 дронов

Над Белгородской, Курской и Нижегородской областями сбили 18 дронов

Силы ПВО в период с 08.30 мск до 12.00 мск сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Силы ПВО в период с 08.30 мск до 12.00 мск сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Четырнадцатого сентября текущего года в период с 08.30 мск до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Нижегородской области", - говорится в сообщении.

