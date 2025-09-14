https://ria.ru/20250914/boi-2041810985.html
Пушилин рассказал о боях на Красноармейском направлении
Пушилин рассказал о боях на Красноармейском направлении - РИА Новости, 14.09.2025
Пушилин рассказал о боях на Красноармейском направлении
Городские бои идут на красноармейском направлении в ДНР, происходит постепенный охват противника в красноармейско-дмитровской агломерации, заявил глава ДНР... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:03:00+03:00
2025-09-14T12:03:00+03:00
2025-09-14T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Городские бои идут на красноармейском направлении в ДНР, происходит постепенный охват противника в красноармейско-дмитровской агломерации, заявил глава ДНР Денис Пушилин."На красноармейском направлении - там мы видим городские бои. Там быстро, молниеносно не получится, но тем не менее мы видим кроме городских боев еще и постепенный охват, причем красноармейско-дмитровской агломерации", - сказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Андрея Руденко.
https://ria.ru/20250914/partija-2041806229.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о боях на Красноармейском направлении
Пушилин заявил, что на Красноармейском направлении идут городские бои