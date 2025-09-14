Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о боях на Красноармейском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 14.09.2025 (обновлено: 12:14 14.09.2025)
Пушилин рассказал о боях на Красноармейском направлении
Пушилин рассказал о боях на Красноармейском направлении
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Городские бои идут на красноармейском направлении в ДНР, происходит постепенный охват противника в красноармейско-дмитровской агломерации, заявил глава ДНР Денис Пушилин."На красноармейском направлении - там мы видим городские бои. Там быстро, молниеносно не получится, но тем не менее мы видим кроме городских боев еще и постепенный охват, причем красноармейско-дмитровской агломерации", - сказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Андрея Руденко.
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о боях на Красноармейском направлении

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Городские бои идут на красноармейском направлении в ДНР, происходит постепенный охват противника в красноармейско-дмитровской агломерации, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"На красноармейском направлении - там мы видим городские бои. Там быстро, молниеносно не получится, но тем не менее мы видим кроме городских боев еще и постепенный охват, причем красноармейско-дмитровской агломерации", - сказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Андрея Руденко.
Специальная военная операция на Украине
Денис Пушилин
 
 
