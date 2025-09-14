https://ria.ru/20250914/bogomaz-2041921377.html

В Брянской области обработали 53,02% протоколов, лидирует Богомаз

В Брянской области обработали 53,02% протоколов, лидирует Богомаз - РИА Новости, 14.09.2025

В Брянской области обработали 53,02% протоколов, лидирует Богомаз

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,64% голосов после обработки 53,02%... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,64% голосов после обработки 53,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) – 10,43% голосов, третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 5,05%, на четвертой позиции Геннадий Селебин ("Родина") – 3,54%.

брянская область

