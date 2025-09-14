Рейтинг@Mail.ru
22:49 14.09.2025
В Брянской области обработали 53,02% протоколов, лидирует Богомаз
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,64% голосов после обработки 53,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) – 10,43% голосов, третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 5,05%, на четвертой позиции Геннадий Селебин ("Родина") – 3,54%.
политика, брянская область, александр богомаз, единая россия, цик рф, кпрф, единый день голосования — 2025
Политика, Брянская область, Александр Богомаз, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Александр Богомаз. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 79,64% голосов после обработки 53,02% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Андрей Архицкий (КПРФ) – 10,43% голосов, третьим идет Алексей Тимошков ("Справедливая Россия – За правду") – 5,05%, на четвертой позиции Геннадий Селебин ("Родина") – 3,54%.
Итоговая явка на онлайн-голосовании составила 90,54 процента
Политика Брянская область Александр Богомаз Единая Россия ЦИК РФ КПРФ Единый день голосования — 2025
 
 
