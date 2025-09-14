Рейтинг@Mail.ru
СМИ уточнили причину мощного взрыва под Киевом - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 14.09.2025 (обновлено: 03:28 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/boepripasy-2041761146.html
СМИ уточнили причину мощного взрыва под Киевом
СМИ уточнили причину мощного взрыва под Киевом - РИА Новости, 14.09.2025
СМИ уточнили причину мощного взрыва под Киевом
Взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины, передает украинское издание "Зеркало недели" РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T01:55:00+03:00
2025-09-14T03:28:00+03:00
в мире
киевская область
украина
николай калашников
киевская областная государственная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447492_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56bdb631876cc77357953860abb77583.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины, передает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники."Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.В момент взрыва рядом оказался пассажирский поезд № 730, следовавший из Харькова в польский Перемышль. В результате ЧП оказалась повреждена контактная сеть, из-за чего поезд остановился.По данным издания, сотни пассажиров поезда эвакуировали с места происшествия в близлежащую лесополосу. Информации о погибших или о возгорании вагонов в результате инцидента пока нет. Председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва, добавив, что на месте инцидента работают спасатели. Украинская железная дорога сообщила, что из-за ЧП изменен маршрут следования нескольких поездов.Ранее СМИ сообщали, что взрыв прогремел на нефтебазе возле города Васильков.
https://ria.ru/20250623/ukraina-2024847183.html
киевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447492_1:158:1071:960_1920x0_80_0_0_50c0aeba0bed89c7699760ac91bb7b49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, украина, николай калашников, киевская областная государственная администрация
В мире, Киевская область, Украина, Николай Калашников, Киевская областная государственная администрация
СМИ уточнили причину мощного взрыва под Киевом

В поезде в Киевской области при перевозке сдетонировали боеприпасы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины, передает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники.
«
"Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
В момент взрыва рядом оказался пассажирский поезд № 730, следовавший из Харькова в польский Перемышль. В результате ЧП оказалась повреждена контактная сеть, из-за чего поезд остановился.
По данным издания, сотни пассажиров поезда эвакуировали с места происшествия в близлежащую лесополосу. Информации о погибших или о возгорании вагонов в результате инцидента пока нет.
Председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва, добавив, что на месте инцидента работают спасатели. Украинская железная дорога сообщила, что из-за ЧП изменен маршрут следования нескольких поездов.
Ранее СМИ сообщали, что взрыв прогремел на нефтебазе возле города Васильков.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
СВР рассказала, где снаряжаются сербские боеприпасы для Украины
23 июня, 14:47
 
В миреКиевская областьУкраинаНиколай КалашниковКиевская областная государственная администрация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала