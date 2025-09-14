https://ria.ru/20250914/boepripasy-2041761146.html

СМИ уточнили причину мощного взрыва под Киевом

Взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины, передает украинское издание "Зеркало недели" РИА Новости, 14.09.2025

в мире

киевская область

украина

николай калашников

киевская областная государственная администрация

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Взрыв из-за детонации боеприпаса произошел при перевозке в поезде в районе села Калиновка Киевской области Украины, передает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные неназванные источники."Киевская область: взрыв произошел в районе села Калиновка из-за детонации боеприпасов во время перевозки по железной дороге", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.В момент взрыва рядом оказался пассажирский поезд № 730, следовавший из Харькова в польский Перемышль. В результате ЧП оказалась повреждена контактная сеть, из-за чего поезд остановился.По данным издания, сотни пассажиров поезда эвакуировали с места происшествия в близлежащую лесополосу. Информации о погибших или о возгорании вагонов в результате инцидента пока нет. Председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник подтвердил факт взрыва, добавив, что на месте инцидента работают спасатели. Украинская железная дорога сообщила, что из-за ЧП изменен маршрут следования нескольких поездов.Ранее СМИ сообщали, что взрыв прогремел на нефтебазе возле города Васильков.

киевская область

украина

