Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными

2025-09-14T22:33:00+03:00

политика

элла памфилова

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На текущий момент, предварительно, в 5 субъектах РФ на 8 участках недействительными были признаны 149 бюллетеней, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "По предварительной информации, полученной от избирательных комиссий, в 5 субъектах, а как вы знаете, выборы у нас прошли в 81 субъекте Российской Федерации, всего в 5 субъектах - это Республика Коми, Воронежская, Омская, Орловская и Самарская области - на 8 избирательных участках недействительными признаны 149 избирательных бюллетеней", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.

Наталья Макарова

