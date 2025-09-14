Рейтинг@Mail.ru
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/bjulleteni-2041919692.html
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными - РИА Новости, 14.09.2025
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными
На текущий момент, предварительно, в 5 субъектах РФ на 8 участках недействительными были признаны 149 бюллетеней, заявила глава Центризбиркома РФ Элла... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T22:33:00+03:00
2025-09-14T22:33:00+03:00
политика
россия
республика коми
самарская область
элла памфилова
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91031e92fc209ad4ef1dd7f93d0d1f94.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На текущий момент, предварительно, в 5 субъектах РФ на 8 участках недействительными были признаны 149 бюллетеней, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "По предварительной информации, полученной от избирательных комиссий, в 5 субъектах, а как вы знаете, выборы у нас прошли в 81 субъекте Российской Федерации, всего в 5 субъектах - это Республика Коми, Воронежская, Омская, Орловская и Самарская области - на 8 избирательных участках недействительными признаны 149 избирательных бюллетеней", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025. Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250914/vybory-2041912762.html
россия
республика коми
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_da559dfe541ce7395c969c0b4ea31327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, республика коми, самарская область, элла памфилова, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Республика Коми, Самарская область, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными

Памфилова: в 5 регионах на 8 участках недействительными признали 149 бюллетеней

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. На текущий момент, предварительно, в 5 субъектах РФ на 8 участках недействительными были признаны 149 бюллетеней, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
«
"По предварительной информации, полученной от избирательных комиссий, в 5 субъектах, а как вы знаете, выборы у нас прошли в 81 субъекте Российской Федерации, всего в 5 субъектах - это Республика Коми, Воронежская, Омская, Орловская и Самарская области - на 8 избирательных участках недействительными признаны 149 избирательных бюллетеней", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирали в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Памфилова уверена в точности результатов ДЭГ
Вчера, 21:40
 
ПолитикаРоссияРеспублика КомиСамарская областьЭлла ПамфиловаЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала