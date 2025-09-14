https://ria.ru/20250914/bespilotnik-2041800169.html

Над Рязанской областью сбили беспилотник

2025-09-14T10:34:00+03:00

происшествия

рязанская область

павел малков

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983590_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13e1ebc8a46dfe36ffd52c10f3d4c969.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Еще один беспилотник сбит утром над Рязанской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Павел Малков. Ранее Минобороны РФ сообщало, что один беспилотник уничтожен в Рязанской области в период с 8.00 мск до 8.30 мск. "Утром сбит ещё один беспилотник. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколки повредили хозпостройку, оценивается ущерб", - написал он в Telegram-канале.

рязанская область

