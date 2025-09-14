https://ria.ru/20250914/bespilotnik-2041800169.html
Над Рязанской областью сбили беспилотник
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Еще один беспилотник сбит утром над Рязанской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Павел Малков. Ранее Минобороны РФ сообщало, что один беспилотник уничтожен в Рязанской области в период с 8.00 мск до 8.30 мск. "Утром сбит ещё один беспилотник. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколки повредили хозпостройку, оценивается ущерб", - написал он в Telegram-канале.
