10:34 14.09.2025
Над Рязанской областью сбили беспилотник
Над Рязанской областью сбили беспилотник
Еще один беспилотник сбит утром над Рязанской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Павел Малков. РИА Новости, 14.09.2025
происшествия
рязанская область
павел малков
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Еще один беспилотник сбит утром над Рязанской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Павел Малков. Ранее Минобороны РФ сообщало, что один беспилотник уничтожен в Рязанской области в период с 8.00 мск до 8.30 мск. "Утром сбит ещё один беспилотник. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколки повредили хозпостройку, оценивается ущерб", - написал он в Telegram-канале.
рязанская область
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Еще один беспилотник сбит утром над Рязанской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщает губернатор Павел Малков.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что один беспилотник уничтожен в Рязанской области в период с 8.00 мск до 8.30 мск.
"Утром сбит ещё один беспилотник. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколки повредили хозпостройку, оценивается ущерб", - написал он в Telegram-канале.
