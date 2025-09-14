https://ria.ru/20250914/belousov-2041775031.html
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста - РИА Новости, 14.09.2025
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса России с Днем танкиста, и отметил, что... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T07:16:00+03:00
2025-09-14T07:16:00+03:00
2025-09-14T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса России с Днем танкиста, и отметил, что танкисты успешно решают все поставленные задачи в ходе спецоперации. Ежегодно во второе воскресенье сентября Россия отмечает День танкиста. Этот праздник был учрежден в 1946 году в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении отечественных вооруженных сил бронетанковой техникой. "Во все времена военнослужащие танковых войск верой и правдой служили Отчизне, являлись образцом стойкости, самоотверженности и беспримерного мужества. Эти высокие качества наряду с профессионализмом, умением решительно и нестандартно действовать в сложной обстановке они демонстрируют и в ходе специальной военной операции. Успешно решают все поставленные задачи", - говорится в праздничном приказе Белоусова, опубликованном в официальном Telegram-канале МО РФ. "Во многом этому способствуют опыт ветеранов, на чьем примере воспитывается нынешнее поколение защитников Отечества, заложенные ими традиции доблести и воинского братства. Это и большая заслуга работников конструкторских организаций и предприятий промышленности, которые создают надежные и эффективные образцы вооружения и бронетанковой техники", - добавил министр обороны. Белоусов поблагодарил военных, ветеранов и работников ОПК за добросовестную службу и значимый вклад в укрепление обороноспособности России, и пожелал крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших свершений на благо Родины.
https://ria.ru/20250913/tankist-2041618459.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_f70ab25e81390a7099c264441247b284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста
Белоусов отметил, что российские танкисты успешно решают все задачи в ходе СВО
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса России с Днем танкиста, и отметил, что танкисты успешно решают все поставленные задачи в ходе спецоперации.
Ежегодно во второе воскресенье сентября Россия
отмечает День танкиста. Этот праздник был учрежден в 1946 году в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении отечественных вооруженных сил бронетанковой техникой.
"Во все времена военнослужащие танковых войск верой и правдой служили Отчизне, являлись образцом стойкости, самоотверженности и беспримерного мужества. Эти высокие качества наряду с профессионализмом, умением решительно и нестандартно действовать в сложной обстановке они демонстрируют и в ходе специальной военной операции. Успешно решают все поставленные задачи", - говорится в праздничном приказе Белоусова, опубликованном в официальном Telegram-канале МО РФ.
"Во многом этому способствуют опыт ветеранов, на чьем примере воспитывается нынешнее поколение защитников Отечества, заложенные ими традиции доблести и воинского братства. Это и большая заслуга работников конструкторских организаций и предприятий промышленности, которые создают надежные и эффективные образцы вооружения и бронетанковой техники", - добавил министр обороны.
Белоусов
поблагодарил военных, ветеранов и работников ОПК за добросовестную службу и значимый вклад в укрепление обороноспособности России, и пожелал крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших свершений на благо Родины.