Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса России с Днем танкиста, и отметил, что танкисты успешно решают все поставленные задачи в ходе спецоперации. Ежегодно во второе воскресенье сентября Россия отмечает День танкиста. Этот праздник был учрежден в 1946 году в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении отечественных вооруженных сил бронетанковой техникой. "Во все времена военнослужащие танковых войск верой и правдой служили Отчизне, являлись образцом стойкости, самоотверженности и беспримерного мужества. Эти высокие качества наряду с профессионализмом, умением решительно и нестандартно действовать в сложной обстановке они демонстрируют и в ходе специальной военной операции. Успешно решают все поставленные задачи", - говорится в праздничном приказе Белоусова, опубликованном в официальном Telegram-канале МО РФ. "Во многом этому способствуют опыт ветеранов, на чьем примере воспитывается нынешнее поколение защитников Отечества, заложенные ими традиции доблести и воинского братства. Это и большая заслуга работников конструкторских организаций и предприятий промышленности, которые создают надежные и эффективные образцы вооружения и бронетанковой техники", - добавил министр обороны. Белоусов поблагодарил военных, ветеранов и работников ОПК за добросовестную службу и значимый вклад в укрепление обороноспособности России, и пожелал крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших свершений на благо Родины.

