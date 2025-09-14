Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 14.09.2025
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса России с Днем танкиста, и отметил, что танкисты успешно решают все поставленные задачи в ходе спецоперации. Ежегодно во второе воскресенье сентября Россия отмечает День танкиста. Этот праздник был учрежден в 1946 году в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении отечественных вооруженных сил бронетанковой техникой. "Во все времена военнослужащие танковых войск верой и правдой служили Отчизне, являлись образцом стойкости, самоотверженности и беспримерного мужества. Эти высокие качества наряду с профессионализмом, умением решительно и нестандартно действовать в сложной обстановке они демонстрируют и в ходе специальной военной операции. Успешно решают все поставленные задачи", - говорится в праздничном приказе Белоусова, опубликованном в официальном Telegram-канале МО РФ. "Во многом этому способствуют опыт ветеранов, на чьем примере воспитывается нынешнее поколение защитников Отечества, заложенные ими традиции доблести и воинского братства. Это и большая заслуга работников конструкторских организаций и предприятий промышленности, которые создают надежные и эффективные образцы вооружения и бронетанковой техники", - добавил министр обороны. Белоусов поблагодарил военных, ветеранов и работников ОПК за добросовестную службу и значимый вклад в укрепление обороноспособности России, и пожелал крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших свершений на благо Родины.
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем танкиста

Белоусов отметил, что российские танкисты успешно решают все задачи в ходе СВО

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса России с Днем танкиста, и отметил, что танкисты успешно решают все поставленные задачи в ходе спецоперации.
Ежегодно во второе воскресенье сентября Россия отмечает День танкиста. Этот праздник был учрежден в 1946 году в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении отечественных вооруженных сил бронетанковой техникой.
"Во все времена военнослужащие танковых войск верой и правдой служили Отчизне, являлись образцом стойкости, самоотверженности и беспримерного мужества. Эти высокие качества наряду с профессионализмом, умением решительно и нестандартно действовать в сложной обстановке они демонстрируют и в ходе специальной военной операции. Успешно решают все поставленные задачи", - говорится в праздничном приказе Белоусова, опубликованном в официальном Telegram-канале МО РФ.
"Во многом этому способствуют опыт ветеранов, на чьем примере воспитывается нынешнее поколение защитников Отечества, заложенные ими традиции доблести и воинского братства. Это и большая заслуга работников конструкторских организаций и предприятий промышленности, которые создают надежные и эффективные образцы вооружения и бронетанковой техники", - добавил министр обороны.
Белоусов поблагодарил военных, ветеранов и работников ОПК за добросовестную службу и значимый вклад в укрепление обороноспособности России, и пожелал крепкого здоровья, стойкости духа и дальнейших свершений на благо Родины.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Российский танкист назвал преимущества отечественных танков
13 сентября, 10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
