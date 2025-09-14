https://ria.ru/20250914/belgorod-2041859687.html

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.09.2025

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.09.2025

БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала появилось в 10.13 мск воскресенья, спустя шесть часов тревогу отменили. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. По информации Гладкова, со среды только на Белгород и Белгородский район были совершены атаки 256 БПЛА. Два человека погибли, 28 мирных жителей ранены, 106 жилых объектов и 122 автомобиля повреждены.

