https://ria.ru/20250914/belgorod-2041859687.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.09.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:22:00+03:00
2025-09-14T16:22:00+03:00
2025-09-14T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_0:205:3083:1939_1920x0_80_0_0_e248b04078c98d6936960c6623b34208.jpg
БЕЛГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов отменен на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала появилось в 10.13 мск воскресенья, спустя шесть часов тревогу отменили. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора. По информации Гладкова, со среды только на Белгород и Белгородский район были совершены атаки 256 БПЛА. Два человека погибли, 28 мирных жителей ранены, 106 жилых объектов и 122 автомобиля повреждены.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_2c10571eb6085b913cb4840e1fc6c4d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области спустя 6 часов отменили опасность атаки БПЛА