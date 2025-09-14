https://ria.ru/20250914/avstraliya-2041768277.html

Австралия потратит 16 миллиардов долларов на обновление верфей для субмарин

в мире

австралия

сша

западная австралия

энтони альбанезе

aukus

содружество

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Австралия потратит 16 миллиардов долларов в течение десяти лет на обновление верфей, чтобы в них можно было размещать атомные подводные лодки в рамках сотрудничества AUKUS, сообщил в воскресенье вице-премьер страны Ричард Марлес. Речь идет об обновлении верфи в штате Западная Австралия. По словам министра, изначально премьер государства Энтони Альбанезе планирует объявить о вложении почти 8 миллиардов долларов в обновление верфи. Всего в течение следующего десятилетия власти потратят сумму в два раза больше на усовершенствование структуры верфей, улучшение безопасности для подводных лодок в рамках сотрудничества AUKUS. "Это важный шаг. Всего это будет стоить 25 миллиардов долларов (16 миллиардов долларов США)", - заявил политик в интервью австралийскому порталу ABC News. Трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления: "Столп 1" и "Столп 2". Первый относится к созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах поставить Австралийскому Союзу три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Содружество Австралии должно заплатить Штатам 2 миллиарда долларов до конца этого года. Второй компонент относится к развитию комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них. Министерство обороны Австралии в октябре 2024 года объявило, что страна инвестирует десятки миллиардов долларов в строительство на западе страны нового оборонного комплекса, который станет центром технического обслуживания атомных подводных лодок AUKUS. Помимо срочных ремонтных работ на атомных подлодках, новый комплекс будет использоваться для строительства десантных кораблей и фрегатов общего назначения.

австралия

сша

западная австралия

2025

