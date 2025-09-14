https://ria.ru/20250914/astrahan-2041920378.html
В Астрахани на мужчину завели дело после инцидента на избирательном участке
В Астрахани на мужчину завели дело после инцидента на избирательном участке - РИА Новости, 14.09.2025
В Астрахани на мужчину завели дело после инцидента на избирательном участке
Административный материал по статье "Побои" завели на мужчину после инцидента на избирательном участке в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T22:40:00+03:00
2025-09-14T22:40:00+03:00
2025-09-14T22:40:00+03:00
происшествия
россия
астрахань
астраханская область
элла памфилова
кпрф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Административный материал по статье "Побои" завели на мужчину после инцидента на избирательном участке в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области. Как ранее сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, в одной из соцсетей появилась информация, что на избирательном участке №435 в Астрахани кандидат от КПРФ Андрей Смирнов потребовал у секретаря комиссии документы, а потом увидев бумаги на столе председателя комиссии, попытался взять их. Тогда секретарь комиссии взяла их в руки и пояснила, что не имеет права передавать ему документы из-за действующего закона о персональных данных. По данным Памфиловой, Смирнов, схватил женщину за руки, чтобы выдернуть у нее бумаги. Ее направили в больницу. По информации УМВД России по Астраханской области, полицейские пресекли противоправные действия мужчины в отношении секретаря избирательной комиссии. "В отношении правонарушителя составлен административный материал по статье 6.1.1 КоАП РФ решение, по которому будет принято судом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250914/chelovek-2041917700.html
россия
астрахань
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, астрахань, астраханская область, элла памфилова, кпрф, единый день голосования — 2025
Происшествия, Россия, Астрахань, Астраханская область, Элла Памфилова, КПРФ, Единый день голосования — 2025
В Астрахани на мужчину завели дело после инцидента на избирательном участке
На кандидата от КПРФ Смирнова завели дело о побоях после инцидента в Астрахани