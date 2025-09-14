Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани на мужчину завели дело после инцидента на избирательном участке - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/astrahan-2041920378.html
В Астрахани на мужчину завели дело после инцидента на избирательном участке
В Астрахани на мужчину завели дело после инцидента на избирательном участке - РИА Новости, 14.09.2025
В Астрахани на мужчину завели дело после инцидента на избирательном участке
Административный материал по статье "Побои" завели на мужчину после инцидента на избирательном участке в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T22:40:00+03:00
2025-09-14T22:40:00+03:00
происшествия
россия
астрахань
астраханская область
элла памфилова
кпрф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Административный материал по статье "Побои" завели на мужчину после инцидента на избирательном участке в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области. Как ранее сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, в одной из соцсетей появилась информация, что на избирательном участке №435 в Астрахани кандидат от КПРФ Андрей Смирнов потребовал у секретаря комиссии документы, а потом увидев бумаги на столе председателя комиссии, попытался взять их. Тогда секретарь комиссии взяла их в руки и пояснила, что не имеет права передавать ему документы из-за действующего закона о персональных данных. По данным Памфиловой, Смирнов, схватил женщину за руки, чтобы выдернуть у нее бумаги. Ее направили в больницу. По информации УМВД России по Астраханской области, полицейские пресекли противоправные действия мужчины в отношении секретаря избирательной комиссии. "В отношении правонарушителя составлен административный материал по статье 6.1.1 КоАП РФ решение, по которому будет принято судом", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250914/chelovek-2041917700.html
россия
астрахань
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, астрахань, астраханская область, элла памфилова, кпрф, единый день голосования — 2025
Происшествия, Россия, Астрахань, Астраханская область, Элла Памфилова, КПРФ, Единый день голосования — 2025
В Астрахани на мужчину завели дело после инцидента на избирательном участке

На кандидата от КПРФ Смирнова завели дело о побоях после инцидента в Астрахани

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Административный материал по статье "Побои" завели на мужчину после инцидента на избирательном участке в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.
Как ранее сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, в одной из соцсетей появилась информация, что на избирательном участке №435 в Астрахани кандидат от КПРФ Андрей Смирнов потребовал у секретаря комиссии документы, а потом увидев бумаги на столе председателя комиссии, попытался взять их. Тогда секретарь комиссии взяла их в руки и пояснила, что не имеет права передавать ему документы из-за действующего закона о персональных данных. По данным Памфиловой, Смирнов, схватил женщину за руки, чтобы выдернуть у нее бумаги. Ее направили в больницу.
По информации УМВД России по Астраханской области, полицейские пресекли противоправные действия мужчины в отношении секретаря избирательной комиссии. "В отношении правонарушителя составлен административный материал по статье 6.1.1 КоАП РФ решение, по которому будет принято судом", - сказал собеседник агентства.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Липецкой области один человек дважды проголосовал на выборах
Вчера, 22:19
 
ПроисшествияРоссияАстраханьАстраханская областьЭлла ПамфиловаКПРФЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала