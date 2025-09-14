https://ria.ru/20250914/astrahan-2041920378.html

В Астрахани на мужчину завели дело после инцидента на избирательном участке

В Астрахани на мужчину завели дело после инцидента на избирательном участке - РИА Новости, 14.09.2025

В Астрахани на мужчину завели дело после инцидента на избирательном участке

Административный материал по статье "Побои" завели на мужчину после инцидента на избирательном участке в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T22:40:00+03:00

2025-09-14T22:40:00+03:00

2025-09-14T22:40:00+03:00

происшествия

россия

астрахань

астраханская область

элла памфилова

кпрф

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Административный материал по статье "Побои" завели на мужчину после инцидента на избирательном участке в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области. Как ранее сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, в одной из соцсетей появилась информация, что на избирательном участке №435 в Астрахани кандидат от КПРФ Андрей Смирнов потребовал у секретаря комиссии документы, а потом увидев бумаги на столе председателя комиссии, попытался взять их. Тогда секретарь комиссии взяла их в руки и пояснила, что не имеет права передавать ему документы из-за действующего закона о персональных данных. По данным Памфиловой, Смирнов, схватил женщину за руки, чтобы выдернуть у нее бумаги. Ее направили в больницу. По информации УМВД России по Астраханской области, полицейские пресекли противоправные действия мужчины в отношении секретаря избирательной комиссии. "В отношении правонарушителя составлен административный материал по статье 6.1.1 КоАП РФ решение, по которому будет принято судом", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250914/chelovek-2041917700.html

россия

астрахань

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, астрахань, астраханская область, элла памфилова, кпрф, единый день голосования — 2025