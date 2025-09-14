Рейтинг@Mail.ru
Абызова доставили в Москву для проведения следственных действий - РИА Новости, 14.09.2025
Абызова доставили в Москву для проведения следственных действий
Абызова доставили в Москву для проведения следственных действий - РИА Новости, 14.09.2025
Абызова доставили в Москву для проведения следственных действий
Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, осужденный на 12 лет за мошенничество и создание преступного сообщества, доставлен в Москву для проведения РИА Новости, 14.09.2025
москва
михаил абызов
открытое правительство
московский городской суд
происшествия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, осужденный на 12 лет за мошенничество и создание преступного сообщества, доставлен в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу, сообщил РИА Новости участник кассационного процесса. Второй кассационный суд общей юрисдикции осенью должен рассмотреть кассационную жалобу Абызова на приговор, первое заседание по этому вопросу должно было пройти 12 сентября, но его отложили. "Абызов находится в одном из следственных изоляторов Москвы по другому уголовному делу, с ним работает следователь, проводятся следственные действия", - рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, о каком деле идет речь, а также о статусе Абызова по этому делу. Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Мосгорсуд в октябре 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу. Абызова задержали в конце марта 2019 года, суд отправил его в СИЗО. По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
москва, михаил абызов, открытое правительство, московский городской суд, происшествия
Москва, Михаил Абызов, Открытое правительство, Московский городской суд, Происшествия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, осужденный на 12 лет за мошенничество и создание преступного сообщества, доставлен в Москву для проведения следственных действий по уголовному делу, сообщил РИА Новости участник кассационного процесса.
Второй кассационный суд общей юрисдикции осенью должен рассмотреть кассационную жалобу Абызова на приговор, первое заседание по этому вопросу должно было пройти 12 сентября, но его отложили.
"Абызов находится в одном из следственных изоляторов Москвы по другому уголовному делу, с ним работает следователь, проводятся следственные действия", - рассказал собеседник агентства.
Он не уточнил, о каком деле идет речь, а также о статусе Абызова по этому делу.
Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Мосгорсуд в октябре 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу.
Абызова задержали в конце марта 2019 года, суд отправил его в СИЗО.
По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
Москва
Михаил Абызов
Открытое правительство
Московский городской суд
Происшествия
 
 
