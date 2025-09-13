https://ria.ru/20250913/zemletryasenie-2041591998.html

На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков - РИА Новости, 13.09.2025

На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков

Восемь афтершоков магнитудой до 4,9 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T04:04:00+03:00

2025-09-13T04:04:00+03:00

2025-09-13T04:04:00+03:00

происшествия

камчатка

россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Восемь афтершоков магнитудой до 4,9 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее у берегов полуострова произошло двадцать девять толчков магнитудой до 5,7 - жители Камчатки ощутили землетрясение четыре раза интенсивностью до 4 баллов. "За сутки произошло 8 афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,9", - заявили в главке. Сообщений об инструментальной интенсивности в населенных пунктах от ученых и спасателей не поступало. На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.

https://ria.ru/20250913/aftershoki-2041591278.html

https://ria.ru/20250913/zemletrjasenie-2041587778.html

камчатка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области