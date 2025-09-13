Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков - РИА Новости, 13.09.2025
04:04 13.09.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали восемь афтершоков
Восемь афтершоков магнитудой до 4,9 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Восемь афтершоков магнитудой до 4,9 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее у берегов полуострова произошло двадцать девять толчков магнитудой до 5,7 - жители Камчатки ощутили землетрясение четыре раза интенсивностью до 4 баллов. "За сутки произошло 8 афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,9", - заявили в главке. Сообщений об инструментальной интенсивности в населенных пунктах от ученых и спасателей не поступало. На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Восемь афтершоков магнитудой до 4,9 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошло двадцать девять толчков магнитудой до 5,7 - жители Камчатки ощутили землетрясение четыре раза интенсивностью до 4 баллов.
"За сутки произошло 8 афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,9", - заявили в главке.
Сообщений об инструментальной интенсивности в населенных пунктах от ученых и спасателей не поступало.
На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в МЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
