У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 13.09.2025

У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

13.09.2025

шикотан

тихий океан

елена семенова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане в ночь на 13 сентября. Эпицентр находился в 87 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг - на глубине 20 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, подземный толчок могли ощутить на Шикотане силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась.

шикотан

тихий океан

шикотан, тихий океан, елена семенова