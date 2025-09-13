Рейтинг@Mail.ru
У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
00:56 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/zemletryasenie-2041584304.html
У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 13.09.2025
У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T00:56:00+03:00
2025-09-13T00:56:00+03:00
шикотан
тихий океан
елена семенова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане в ночь на 13 сентября. Эпицентр находился в 87 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг - на глубине 20 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, подземный толчок могли ощутить на Шикотане силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась.
шикотан
тихий океан
шикотан, тихий океан, елена семенова
Шикотан, Тихий океан, Елена Семенова
У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8

Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане в ночь на 13 сентября. Эпицентр находился в 87 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг - на глубине 20 километров", - рассказала собеседница агентства.
По словам сейсмолога, подземный толчок могли ощутить на Шикотане силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась.
В Анкаре произошло землетрясение
11 сентября, 13:10
 
Шикотан Тихий океан Елена Семенова
 
 
