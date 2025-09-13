https://ria.ru/20250913/zemletryasenie-2041584304.html
У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Тихом океане в ночь на 13 сентября. Эпицентр находился в 87 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг - на глубине 20 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, подземный толчок могли ощутить на Шикотане силой до 3 баллов. Тревога цунами не объявлялась.
