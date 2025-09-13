Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, где ожидаются ночные заморозки - РИА Новости, 13.09.2025
02:20 13.09.2025
Россиянам рассказали, где ожидаются ночные заморозки
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ночные заморозки прогнозируются в ближайшие дни в регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Заморозки 13 сентября прогнозируются в Московской области, в Пермском крае, Луганской Народной Республике, Челябинской области. Там ночью до минус 2 градусов. В Свердловской области – до минус 4 градусов. 13-14 сентября в Костромской, Ярославской областях - до минус 2, в Курганской – до минус 3, в Иркутской – до минус 5", - сказала Макарова. По ее словам, 13-15 сентября заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Рязанской, Ивановской, Владимирской областях, в Приволжском федеральном округе температура ночью опустится до минус 2 - минус 4 градусов. Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, до минус 5 градусов – в Омской области и на юге Тюменской. "Эти заморозки считаются опасным явлением погоды, они касаются регионов, где еще продолжается вегетационный период, где еще, может быть, не весь урожай собрали", - добавила синоптик.
Россиянам рассказали, где ожидаются ночные заморозки

Дерево в инее у дома
Дерево в инее у дома. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ночные заморозки прогнозируются в ближайшие дни в регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Заморозки 13 сентября прогнозируются в Московской области, в Пермском крае, Луганской Народной Республике, Челябинской области. Там ночью до минус 2 градусов. В Свердловской области – до минус 4 градусов. 13-14 сентября в Костромской, Ярославской областях - до минус 2, в Курганской – до минус 3, в Иркутской – до минус 5", - сказала Макарова.
По ее словам, 13-15 сентября заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Рязанской, Ивановской, Владимирской областях, в Приволжском федеральном округе температура ночью опустится до минус 2 - минус 4 градусов.
Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, до минус 5 градусов – в Омской области и на юге Тюменской.
"Эти заморозки считаются опасным явлением погоды, они касаются регионов, где еще продолжается вегетационный период, где еще, может быть, не весь урожай собрали", - добавила синоптик.
