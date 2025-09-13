https://ria.ru/20250913/zamorozki-2041588424.html

Россиянам рассказали, где ожидаются ночные заморозки

Россиянам рассказали, где ожидаются ночные заморозки - РИА Новости, 13.09.2025

Россиянам рассказали, где ожидаются ночные заморозки

Ночные заморозки прогнозируются в ближайшие дни в регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T02:20:00+03:00

2025-09-13T02:20:00+03:00

2025-09-13T02:20:00+03:00

общество

поволжье

урал

россия

марина макарова

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973868420_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8103e7a2ad34254e7dd76a0fc4a9ef0e.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ночные заморозки прогнозируются в ближайшие дни в регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Заморозки 13 сентября прогнозируются в Московской области, в Пермском крае, Луганской Народной Республике, Челябинской области. Там ночью до минус 2 градусов. В Свердловской области – до минус 4 градусов. 13-14 сентября в Костромской, Ярославской областях - до минус 2, в Курганской – до минус 3, в Иркутской – до минус 5", - сказала Макарова. По ее словам, 13-15 сентября заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Рязанской, Ивановской, Владимирской областях, в Приволжском федеральном округе температура ночью опустится до минус 2 - минус 4 градусов. Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, до минус 5 градусов – в Омской области и на юге Тюменской. "Эти заморозки считаются опасным явлением погоды, они касаются регионов, где еще продолжается вегетационный период, где еще, может быть, не весь урожай собрали", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20250907/vilfand-2040229252.html

https://ria.ru/20250912/osen-2041486687.html

поволжье

урал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, поволжье, урал, россия, марина макарова, гидрометцентр