Бойцы "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 13.09.2025
Бойцы "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Находясь на боевом дежурстве, операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" обнаружили в воздушном пространстве перемещение тяжёлых гексакоптеров противника, начиненных боезарядами. По выявленным целям расчёты БПЛА нанесли точечные удары, уничтожив их заблаговременно в воздухе", - говорится в сообщении.
днепропетровская область
днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Евгений Биятов | Ударный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Ударный FPV-дрон. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Находясь на боевом дежурстве, операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" обнаружили в воздушном пространстве перемещение тяжёлых гексакоптеров противника, начиненных боезарядами. По выявленным целям расчёты БПЛА нанесли точечные удары, уничтожив их заблаговременно в воздухе", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
