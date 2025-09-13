https://ria.ru/20250913/vsu-2041594526.html
Бойцы "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Бойцы "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.09.2025
Бойцы "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T05:14:00+03:00
2025-09-13T05:14:00+03:00
2025-09-13T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Находясь на боевом дежурстве, операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" обнаружили в воздушном пространстве перемещение тяжёлых гексакоптеров противника, начиненных боезарядами. По выявленным целям расчёты БПЛА нанесли точечные удары, уничтожив их заблаговременно в воздухе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1765540995cb8c46fb44d81331218c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
ВС России уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области