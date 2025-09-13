https://ria.ru/20250913/vsu-2041594526.html

Бойцы "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы "Востока" уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области

Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T05:14:00+03:00

2025-09-13T05:14:00+03:00

2025-09-13T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили тяжёлые гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Находясь на боевом дежурстве, операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" обнаружили в воздушном пространстве перемещение тяжёлых гексакоптеров противника, начиненных боезарядами. По выявленным целям расчёты БПЛА нанесли точечные удары, уничтожив их заблаговременно в воздухе", - говорится в сообщении.

днепропетровская область

днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)