https://ria.ru/20250913/vitaminy-2041472505.html

Панацея или скрытая угроза? Врачи предупредили о модных добавках

Панацея или скрытая угроза? Врачи предупредили о модных добавках - РИА Новости, 13.09.2025

Панацея или скрытая угроза? Врачи предупредили о модных добавках

Еще пару десятилетий назад на страницах журналов о здоровье развернулась настоящая антиоксидантная революция. Красочные упаковки обещали если не вечную... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T09:20:00+03:00

2025-09-13T09:20:00+03:00

2025-09-13T09:20:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962923535_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c6478a22404655fab548d711f261a44.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Еще пару десятилетий назад на страницах журналов о здоровье развернулась настоящая антиоксидантная революция. Красочные упаковки обещали если не вечную молодость, то уж точно продление активной жизни. Витамины А, С, Е, бета-каротин, экстракты зеленого чая и ягоды годжи — все это рекламировалось как "щит против старости и болезней".Миллионы людей уверовали, что чем больше антиоксидантов, тем лучше. Но сегодня наука, как отмечают СМИ, категорично заявляет: у медали есть и обратная сторона.Когда красивая теория не выдерживает проверкиНаш организм — сложнейшая химическая лаборатория. Каждая клетка непрерывно дышит, делится, защищается. В этом процессе появляются свободные радикалы — молекулы, которым "не хватает" электрона. Чтобы восполнить недостачу, они начинают отбирать его у других молекул, повреждая клеточные структуры. Казалось бы, именно они главные виновники старения и болезней.Антиоксиданты в этой картине представляются благородными донорами. Они добровольно отдают свой электрон, гася разрушительный процесс. В популярной прессе свободные радикалы быстро окрестили "врагами молодости", а антиоксиданты — "волшебным эликсиром долголетия". Но, как это часто бывает, реальность оказалась сложнее.Еще в середине XX века появилась гипотеза: свободные радикалы, повреждая клетки, ускоряют старение. Значит, логично предположить — если их "обезвредить" антиоксидантами, жизнь можно продлить. Эта идея легла в основу многомиллиардной индустрии БАДов и "омолаживающих" диет.Однако крупные научные исследования внесли смятение. Эксперименты на животных показали, что повышение уровня свободных радикалов вовсе не всегда сокращает жизнь, отмечает "КП".Более того, у голого землекопа — удивительного долгожителя, живущего в восемь раз дольше мыши, уровень антиоксидантов в организме снижен. При этом ткани его тела накапливают больше окислительных повреждений, чем у других грызунов.Парадокс? Отчасти да. Но именно такие наблюдения подтолкнули ученых к пересмотру старых представлений.Радикалы не только разрушители. А что же антиоксиданты?В 2014 году группа канадских ученых опубликовала работу, которая перевернула привычное понимание. Оказалось, что свободные радикалы подают сигналы поврежденным клеткам, в том числе зараженным вирусами и даже раковым, к самоуничтожению. Иными словами, они запускают встроенный механизм защиты организма.Выходит, радикалы не только разрушают, но и помогают нам выживать. В малых количествах они как закалка для организма, тренировка иммунитета и естественный инструмент борьбы с раковыми клетками.В норме организм сам регулирует баланс: вырабатывает собственные антиоксиданты и получает их из пищи. Природа позаботилась о том, чтобы равновесие сохранялось. Но когда человек начинает бесконтрольно принимать витамины и БАДы в "ударных" дозах, этот баланс нарушается.Главный гериатр Минздрава России профессор Ольга Ткачева напоминает: анализ 78 крупных исследований, охвативших 300 тысяч человек, показал, что прием антиоксидантных добавок не снижает смертность. Люди, которые пили витамины А, С, Е, бета-каротин или селен, жили столько же, сколько и те, кто получал плацебо. А в некоторых случаях результаты оказывались еще тревожнее.Почему мы так доверились баночкам?Примеров немало. В Финляндии исследовали влияние бета-каротина на курящих мужчин. Ожидалось, что антиоксидант снизит риск рака легких. Но оказалось наоборот: вероятность заболеть выросла на 17 процентов.Другой случай касается химиотерапии. Ее действие часто основано именно на том, чтобы вызвать образование свободных радикалов и уничтожить опухолевые клетки. А высокие дозы антиоксидантов могут мешать этому процессу, снижая эффективность лечения.Есть и менее очевидные риски. Так, витамин Е способен вмешиваться в действие антикоагулянтов, препаратов для щитовидной железы, некоторых средств от диабета и гипертонии. И конечно, не стоит забывать о нагрузке на печень. В отчетах о повреждениях этого органа регулярно фигурируют экстракт зеленого чая, куркумин и витамин А — все это популярные компоненты "омолаживающих" комплексов.Человеку свойственно искать простые решения. Выпил капсулу — и кажется, уже сделал что-то для здоровья. Реклама ловко играет на этом желании. "Секрет вечной молодости", "Щит от рака", "Антистресс и энергия" — такие лозунги десятилетиями формировали культ антиоксидантов.Но время отрезвляет. Сегодня специалисты все чаще повторяют, что добавки не заменят полноценный образ жизни. Более того, ставка на "волшебную таблетку" может отвлекать от действительно работающих привычек.Настоящие источники антиоксидантовНаш организм получает все необходимое с обычной едой. Свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, специи — вот естественные источники антиоксидантов. Они действуют мягко и в комплексе, не нарушая внутреннего равновесия.Достаточно вспомнить средиземноморскую диету, где много овощей, рыбы, оливкового масла. Она не требует баночек с БАДами, но за десятилетия доказала эффективность: у жителей Средиземноморья ниже риски сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.В то же время есть факторы, которые заставляют свободные радикалы "взбеситься". Это курение, злоупотребление алкоголем, хронический стресс, недосып, фастфуд и гиподинамия. Вот где скрыты настоящие враги здоровья.Каждая сигарета — это не только никотин, но и поток радикалов, настоящая атака на клетки. Алкоголь перегружает системы защиты. Постоянное недосыпание снижает способность организма вырабатывать собственные антиоксиданты.И ни одна баночка с модными добавками не способна компенсировать такой образ жизни.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60