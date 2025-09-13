https://ria.ru/20250913/velofestival-2041659138.html

В Москве стартовал осенний велофестиваль

В Москве стартовал осенний велофестиваль - РИА Новости, 13.09.2025

В Москве стартовал осенний велофестиваль

Московский осенний велофестиваль стартовал в столице в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московский осенний велофестиваль стартовал в столице в субботу, передает корреспондент РИА Новости. "По поручению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова мы традиционно организовываем велофестиваль. Он показывает, какое большое количество велосипедистов проживают в Москве, а также то, что велосипед стал удобным, комфортным и отдельным видом транспорта. Мы проводим четвертый велофестиваль в этом году и тридцать первый с момента организации первого велофестиваля. Сегодня ожидаем более 50 тысяч участников на данном мероприятии", - рассказал журналистам заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Владимир Макаров. Он отметил, что с начала сезона москвичи совершили почти 3 миллиона поездок на электровелосипедах, что на 30% больше, чем за этот же период 2024 года. Стартовый городок на главной площади ВДНХ открыт с 12.00 мск. Для удобства и безопасности велосипедистов время стартов разделили на три интервала: в 13.00, 14.00 и 15.00 мск. Приезжать на старт следует к началу выбранного при регистрации временного отрезка для комфорта всех участников. В ходе заезда велосипедисты проедут по двум крупным автомагистралям: Московскому скоростному диаметру и Северо-Западной хорде, которые на время мероприятия закрыты для движения автомобилистов. Протяженность маршрута составляет 26 километров. Участники заезда финишируют на улице Крылатской - там же организован второй фестивальный городок, где до 18.00 мск запланирована насыщенная развлекательная программа. Для безопасности велосипедистам рекомендуется не превышать среднюю скорость колонны в 14-15 километров в час и не останавливаться в тоннелях, а также использовать экипировку: велошлем, перчатки, защиту для локтей и коленей.

