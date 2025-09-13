https://ria.ru/20250913/velofestival-2041659138.html
В Москве стартовал осенний велофестиваль
В Москве стартовал осенний велофестиваль - РИА Новости, 13.09.2025
В Москве стартовал осенний велофестиваль
Московский осенний велофестиваль стартовал в столице в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T13:27:00+03:00
2025-09-13T13:27:00+03:00
2025-09-13T14:29:00+03:00
москва
максим ликсутов
владимир макаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041658038_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0a35af7f79aba43fe54a7e467075a6d1.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московский осенний велофестиваль стартовал в столице в субботу, передает корреспондент РИА Новости. "По поручению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова мы традиционно организовываем велофестиваль. Он показывает, какое большое количество велосипедистов проживают в Москве, а также то, что велосипед стал удобным, комфортным и отдельным видом транспорта. Мы проводим четвертый велофестиваль в этом году и тридцать первый с момента организации первого велофестиваля. Сегодня ожидаем более 50 тысяч участников на данном мероприятии", - рассказал журналистам заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Владимир Макаров. Он отметил, что с начала сезона москвичи совершили почти 3 миллиона поездок на электровелосипедах, что на 30% больше, чем за этот же период 2024 года. Стартовый городок на главной площади ВДНХ открыт с 12.00 мск. Для удобства и безопасности велосипедистов время стартов разделили на три интервала: в 13.00, 14.00 и 15.00 мск. Приезжать на старт следует к началу выбранного при регистрации временного отрезка для комфорта всех участников. В ходе заезда велосипедисты проедут по двум крупным автомагистралям: Московскому скоростному диаметру и Северо-Западной хорде, которые на время мероприятия закрыты для движения автомобилистов. Протяженность маршрута составляет 26 километров. Участники заезда финишируют на улице Крылатской - там же организован второй фестивальный городок, где до 18.00 мск запланирована насыщенная развлекательная программа. Для безопасности велосипедистам рекомендуется не превышать среднюю скорость колонны в 14-15 километров в час и не останавливаться в тоннелях, а также использовать экипировку: велошлем, перчатки, защиту для локтей и коленей.
https://ria.ru/20250913/moskva-2041653009.html
https://ria.ru/20250913/sobjanin-2041611066.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041658038_227:0:1667:1080_1920x0_80_0_0_cd21287452544bd32894d5f3fe82f20e.jpg
Московский осенний велофестиваль в Москве
Московский осенний велофестиваль стартовал в российской столице в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-13T13:27
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов , владимир макаров
Москва, Максим Ликсутов , Владимир Макаров
В Москве стартовал осенний велофестиваль
Московский осенний велофестиваль стартовал в столице в субботу
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Московский осенний велофестиваль стартовал в столице в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
"По поручению заместителя мэра Москвы
по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова
мы традиционно организовываем велофестиваль. Он показывает, какое большое количество велосипедистов проживают в Москве, а также то, что велосипед стал удобным, комфортным и отдельным видом транспорта. Мы проводим четвертый велофестиваль в этом году и тридцать первый с момента организации первого велофестиваля. Сегодня ожидаем более 50 тысяч участников на данном мероприятии", - рассказал журналистам заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Владимир Макаров
.
Он отметил, что с начала сезона москвичи совершили почти 3 миллиона поездок на электровелосипедах, что на 30% больше, чем за этот же период 2024 года.
Стартовый городок на главной площади ВДНХ открыт с 12.00 мск. Для удобства и безопасности велосипедистов время стартов разделили на три интервала: в 13.00, 14.00 и 15.00 мск. Приезжать на старт следует к началу выбранного при регистрации временного отрезка для комфорта всех участников.
В ходе заезда велосипедисты проедут по двум крупным автомагистралям: Московскому скоростному диаметру и Северо-Западной хорде, которые на время мероприятия закрыты для движения автомобилистов. Протяженность маршрута составляет 26 километров.
Участники заезда финишируют на улице Крылатской - там же организован второй фестивальный городок, где до 18.00 мск запланирована насыщенная развлекательная программа.
Для безопасности велосипедистам рекомендуется не превышать среднюю скорость колонны в 14-15 километров в час и не останавливаться в тоннелях, а также использовать экипировку: велошлем, перчатки, защиту для локтей и коленей.