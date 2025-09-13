https://ria.ru/20250913/velikan-2041226164.html

Как жил Федор Махнов, в сапоге которого мог уместиться 12-летний ребенок

Как жил Федор Махнов, в сапоге которого мог уместиться 12-летний ребенок - РИА Новости, 13.09.2025

Как жил Федор Махнов, в сапоге которого мог уместиться 12-летний ребенок

Глядя на фотографии этого поистине былинного богатыря, невольно поражаешься размерам. Его рост был 285 сантиметров. Каждый прием пищи Федора Махнова состоял из... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T09:48:00+03:00

2025-09-13T09:48:00+03:00

2025-09-13T09:48:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041286117_0:286:1280:1006_1920x0_80_0_0_b99009fd8d7293e00407a34fe5d3f65f.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Глядя на фотографии этого поистине былинного богатыря, невольно поражаешься размерам. Его рост был 285 сантиметров. Каждый прием пищи Федора Махнова состоял из нескольких килограммов продуктов, а проспать он мог целых 24 часа. О том, как жилось легендарному великану, — в материале РИА Новости.Два метра в 12 летФедор Андреевич Махнов родился 6 июня 1878 года в деревне Костюки Витебского уезда Российской империи. Помимо него, в семье росли еще двое сыновей. Ростом они были чуть выше среднего.К несчастью, мать Федора умерла при родах — уж слишком крупным оказался плод. Воспитанием занялся дед.Подобно сказочному герою, мальчик рос не по дням, а по часам. В 12 лет его рост уже составил два метра. У Федора была и соответствующая сила: мог одной рукой поднять взрослого мужчину, таскал огромные бревна, впрягался вместо лошадей и перевозил телеги с сеном.Иногда озорной мальчик снимал шапки с обидчиков и засовывал их под срубы бань или вешал на конек крыши.При этом Федора всю жизнь преследовали бытовые неудобства. Шить одежду приходилось на заказ, кровати ковал кузнец. А в 14 лет пришлось перестроить избу — подросток бился головой о потолок.Гнул подковыОднажды Федора увидел Oттo Билиндер — владелец кочующего цирка. Немец сумел уговорить родных отпустить его в Германию. Отто хорошо относился к подростку — нанял учителей, чтобы парень учился грамоте и немецкому языку. Обучался великан и цирковым номерам: эффектно разгибать подковы на публику, разбивать ладонью кирпичи.Дружеские отношения между ними сохранились на долгие годы.В 16 лет Федор Махнов подписал контракт на работу в цирке. Публика была в восторге, на представлениях — всегда аншлаг. Особенно бурно зрители аплодировали, когда лежащий великан без труда поднимал платформу с небольшим оркестром."Его рост 285 см, ступня длиной 51 см, ладонь — 31 см, а губы... Его губы, дамы и господа, шириной 10 см...", — представлял великана конферансье.Литр супа на ужинКонечно, Махнову требовалось много еды.Вот выдержка из меню, опубликованного на страницах "Комсомольской правды":"Обед: больше килограмма говядины, 3 стакана чая, 9 молодых картофелин, 4 длинных ролла, 3 песочных пирожных.Ужин: литр супа, больше килограмма домашнего стейка, тыквенный салат, 7 кусков хлеба, 4 краба с мягкими панцирями, 500 грамм сливочного мороженого, пирог, два стакана лимонада".Поработав несколько лет в цирке, повидав мир и став обеспеченным человеком, Махнов вернулся в родные края.Женщина "по пояс"Когда ему исполнилось 20 лет, пришло время жениться. За невестой приехал в родные места, но девушки побаивались такого великана. Но все же одна не испугалась.Его избранницей стала учительница Ефросинья Лебедева. Несмотря на то, что ее рост был более 180 см, все равно казалось, что она своему мужу "по пояс".Когда запас денег подходил к концу, великан снова отправлялся в Европу и Америку, где его встречали с неизменным успехом.После выступлений Федора Махнова с супругой приглашали на светские рауты. Там великан умудрялся веселить публику: например, прикуривал сигареты прямо с люстр.Со временем в семье появились пятеро детей.Смерть от незначительной болезниХотя все отмечали доброту великана, он отличался озорным характером.Несколько раз за хулиганство или несоблюдение контракта его пыталась арестовать полиция. Но всегда приходилось отпускать — не было вместительной камеры.В отрывке из календаря за 1905 год, опубликованного в издании "Аргументы и Факты", написано: "Чтобы иметь понятие о необыкновенном росте этого великана, достаточно сказать, что сапоги с голенищами, которые ему едва доходят до колен, обыкновенному смертному доходят до пояса, а 12-летний мальчик может в них поместиться совершенно свободно с головой. Через перстень, который великан носит на указательном пальце, проходит серебряный рубль".Умер Федор Махнов в 34 года от банальной простуды. На надгробии записан рост — 254 см, но это данные из контракта с Билиндером, когда гиганту было только 16. Затем он подрос еще на 31 см.Спустя некоторое время после его смерти супруга вышла замуж во второй раз и родила еще несколько детей. При этом она всегда с большой теплотой вспоминала своего любимого великана.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60