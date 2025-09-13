Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 договорилась изучить механизмы усиления поддержки Украины
00:10 13.09.2025 (обновлено: 00:40 13.09.2025)
Страны G7 договорилась изучить механизмы усиления поддержки Украины
Страны G7 договорилась изучить механизмы усиления поддержки Украины
украина
в мире
g7
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры финансов G7 договорились изучить механизмы увеличения финансовой поддержки Украины за счет замороженных активов России, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление."Министры G7 договорились изучить другие механизмы, которые позволили бы еще увеличить финансовую поддержку Украины", — говорится в сообщении.Также на встрече под председательством канадского министра финансов Франсуа-Филиппа Шампаня шла речь об усилении давления на Россию, включая новые санкции и пошлины.Официальный представитель МИД Мария Захарова в пятницу заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов.После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
украина
украина, в мире, g7
Украина, В мире, G7
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Министры финансов G7 договорились изучить механизмы увеличения финансовой поддержки Украины за счет замороженных активов России, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление.
"Министры G7 договорились изучить другие механизмы, которые позволили бы еще увеличить финансовую поддержку Украины", — говорится в сообщении.
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Бессент приветствовал идею изучить использование активов России
00:37
Также на встрече под председательством канадского министра финансов Франсуа-Филиппа Шампаня шла речь об усилении давления на Россию, включая новые санкции и пошлины.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в пятницу заявила, что Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
FT узнала, что Бельгия задумала в отношении российских активов
10 сентября, 09:05
После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
НАТО будет сообщать Литве более точные данные о воздушных пусках по Украине
11 сентября, 14:31
 
УкраинаВ миреG7
 
 
