Штабы ВС России и Белоруссии отработали планирование уничтожения ДРГ

Штабы ВС России и Белоруссии отработали планирование уничтожения ДРГ

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Штабы вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии на учении "Запад-2025" приступили к планированию совместных действий по уничтожению ДРГ условного противника, сообщило Минобороны РФ в субботу. В российском военном ведомстве сообщили, что в рамках совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025" на полигоне "Борисовский" российские и белорусские военнослужащие отрабатывают задачи взаимодействия при планировании и проведении совместных действий по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований. "Командиры и штабы совместной группировки войск на полевых пунктах управления приступили к планированию совместных действий по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника в районах ответственности", - говорится в сообщении. Учение "Запад" проходит с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии.

