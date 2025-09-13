https://ria.ru/20250913/teatry-2041691354.html

Театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани

Театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани

РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Артисты из 15-ти стран принимают участие в ХХ Международном фестивале театров кукол "Рязанские смотрины", сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Целую неделю Рязань будет столицей кукольного театрального искусства. Артисты из 15 стран, в том числе из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Конго, Шри-Ланки и из стран ближнего зарубежья, представят свои лучшие постановки", - написал губернатор в своем Telegram- канале. Он отметил, что открылся ХХ Международный фестиваль театров кукол "Рязанские смотрины" ярким и красочным представлением на новой уличной сцене областного театра кукол. Глава региона поблагодарил за поддержку министерство культуры России, Президентский фонд культурных инициатив, Союз театральных деятелей России, Российский центр UNIMA и ГИТИС. "В этом году фестиваль посвящён культуре Востока. Больше пятидесяти спектаклей на разных сценах города погрузят зрителей в атмосферу сказок, легенд и волшебных историй", - добавил губернатор.

