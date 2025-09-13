https://ria.ru/20250913/teatry-2041691354.html
Театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани
Театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани - РИА Новости, 13.09.2025
Театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани
Артисты из 15-ти стран принимают участие в ХХ Международном фестивале театров кукол "Рязанские смотрины", сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T17:06:00+03:00
2025-09-13T17:06:00+03:00
2025-09-13T17:06:00+03:00
рязанская область
рязань
павел малков
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041691062_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5b4e15b09da82b66da977d7a22c6dbef.jpg
РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Артисты из 15-ти стран принимают участие в ХХ Международном фестивале театров кукол "Рязанские смотрины", сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Целую неделю Рязань будет столицей кукольного театрального искусства. Артисты из 15 стран, в том числе из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Конго, Шри-Ланки и из стран ближнего зарубежья, представят свои лучшие постановки", - написал губернатор в своем Telegram- канале. Он отметил, что открылся ХХ Международный фестиваль театров кукол "Рязанские смотрины" ярким и красочным представлением на новой уличной сцене областного театра кукол. Глава региона поблагодарил за поддержку министерство культуры России, Президентский фонд культурных инициатив, Союз театральных деятелей России, Российский центр UNIMA и ГИТИС. "В этом году фестиваль посвящён культуре Востока. Больше пятидесяти спектаклей на разных сценах города погрузят зрителей в атмосферу сказок, легенд и волшебных историй", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250904/malkov-2039774248.html
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041691062_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d6fea0e7abd9212bd74e3058d102109a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, павел малков, президентский фонд культурных инициатив
Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Президентский фонд культурных инициатив
Театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани
Малков: театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани