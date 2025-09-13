Рейтинг@Mail.ru
Театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:06 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/teatry-2041691354.html
Театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани
Театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани - РИА Новости, 13.09.2025
Театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани
Артисты из 15-ти стран принимают участие в ХХ Международном фестивале театров кукол "Рязанские смотрины", сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T17:06:00+03:00
2025-09-13T17:06:00+03:00
рязанская область
рязань
павел малков
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041691062_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5b4e15b09da82b66da977d7a22c6dbef.jpg
РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Артисты из 15-ти стран принимают участие в ХХ Международном фестивале театров кукол "Рязанские смотрины", сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. "Целую неделю Рязань будет столицей кукольного театрального искусства. Артисты из 15 стран, в том числе из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Конго, Шри-Ланки и из стран ближнего зарубежья, представят свои лучшие постановки", - написал губернатор в своем Telegram- канале. Он отметил, что открылся ХХ Международный фестиваль театров кукол "Рязанские смотрины" ярким и красочным представлением на новой уличной сцене областного театра кукол. Глава региона поблагодарил за поддержку министерство культуры России, Президентский фонд культурных инициатив, Союз театральных деятелей России, Российский центр UNIMA и ГИТИС. "В этом году фестиваль посвящён культуре Востока. Больше пятидесяти спектаклей на разных сценах города погрузят зрителей в атмосферу сказок, легенд и волшебных историй", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20250904/malkov-2039774248.html
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041691062_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d6fea0e7abd9212bd74e3058d102109a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязань, павел малков, президентский фонд культурных инициатив
Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Президентский фонд культурных инициатив
Театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани

Малков: театры кукол из 15-ти стран участвуют в фестивале в Рязани

© Фото : Павел Малков/TelegramХХ Международный фестиваль театров кукол "Рязанские смотрины"
ХХ Международный фестиваль театров кукол Рязанские смотрины - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : Павел Малков/Telegram
ХХ Международный фестиваль театров кукол "Рязанские смотрины"
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Артисты из 15-ти стран принимают участие в ХХ Международном фестивале театров кукол "Рязанские смотрины", сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
"Целую неделю Рязань будет столицей кукольного театрального искусства. Артисты из 15 стран, в том числе из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, Конго, Шри-Ланки и из стран ближнего зарубежья, представят свои лучшие постановки", - написал губернатор в своем Telegram- канале.
© Фото : Павел Малков/TelegramХХ Международный фестиваль театров кукол "Рязанские смотрины"
ХХ Международный фестиваль театров кукол Рязанские смотрины - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Фото : Павел Малков/Telegram
ХХ Международный фестиваль театров кукол "Рязанские смотрины"
Он отметил, что открылся ХХ Международный фестиваль театров кукол "Рязанские смотрины" ярким и красочным представлением на новой уличной сцене областного театра кукол. Глава региона поблагодарил за поддержку министерство культуры России, Президентский фонд культурных инициатив, Союз театральных деятелей России, Российский центр UNIMA и ГИТИС.
"В этом году фестиваль посвящён культуре Востока. Больше пятидесяти спектаклей на разных сценах города погрузят зрителей в атмосферу сказок, легенд и волшебных историй", - добавил губернатор.
Губернатор Рязанской области Павел Малков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Малков: наращиваем работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
4 сентября, 20:23
 
Рязанская областьРязаньПавел МалковПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала